”Algún día me levantaré y diré hasta aquí, pero está muy lejos”

Raphael no piensa en su retirada y está “feliz” con su próximo disco, Victoria, que contiene once “temazos” del compositor Pablo López, uno de cuales lo estrenó cuando recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística en Miami.

Su primera interpretación en público del sencillo De tanta gente en el escenario de los Premios Billboards a la Música Latina fue un regalo para su público y para quienes han decidido premiarle por su exitosa y prolongada carrera en la música.

Raphael, con 79 años y 60 en los escenarios y los estudios, se muestra agradecido por los muchos galardones recibidos, pero sobre todo entusiasmado con Victoria, que grabó entre Madrid y Londres y será publicado en noviembre próximo precedido de dos sencillos.

“Me merecía un discazo como éste”, dice sin ahorrar elogios para Pablo López, un compositor treintañero y nuevo en su carrera, al que le hizo “un encargo lapidario” después de haber seguido varios años sus pasos y le dio el “sí” sin dudar.

UN ENCARGO LAPIDARIO. “Le pedí un disco entero, no una canción y a ver qué tal vamos”, subraya Raphael, que ha vendido más de 70 millones de discos y está en el reducido grupo de poseedores de un disco de uranio (más de 50 millones vendidos), junto a Queen, AC/DC y Michael Jackson.

Raphael subraya que en los últimos tiempos no le fue “tan fácil encontrar un gran repertorio”.

“En una época pegaba una patada y salían muchas canciones maravillosas a mi gusto”, dice con cierta melancolía y menciona con cariño a Manuel Alejandro, el autor de muchos de sus grandes éxitos.

Cuando se le pregunta si es que ha descendido la calidad de los compositores, el que fue conocido en sus primeros tiempos como el ‘niño de Linares’ no cae en la crítica, sino que más bien lo atribuye a que es difícil contentar a alguien como él, tan perfeccionista y a la vez con un estilo muy marcado.

“Son otros tiempos, todo cambia”, es su respuesta a las preguntas que impliquen que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Sí recalca que la tendencia actual de ir publicando en “pildoritas” una gran cantidad de sencillos antes del álbum, no va con él. “Me parece que es tomarse las cosas demasiado livianamente, y yo soy más contundente”, asegura.

‘VICTORIA’, SU NUEVO ÁLBUM. El 29 de septiembre se subió al escenario del centro Watsco en Coral Gables (Miami-Dade) para recibir un premio que ya recibieron antes Andrea Bocelli, Armando Manzanero, Carlos Santana, Emmanuel, José José, Juan Luis Guerra, Los Lobos, Maná, Marco Antonio Solís, Miguel Bosé, Paquita la del Barrio, Ricardo Arjona y Roberto Carlos, entre otros.

Como un artista que se precia de “estar bien” de salud y activo en su profesión, Raphael también pisó las tablas para cantar en la gala que fue transmitida por Telemundo y vieron miles de personas el hasta ese momento inédito De tanta gente y algunos de sus grandes éxitos, entre los cuales están Yo soy aquel, En carne viva y Mi gran noche.

A sus 79 años, Raphael no piensa en su retirada y está lleno de planes y también de algunos misterios.

Su próxima gira con el álbum Victoria empezará en abril, unos cuatro meses después de que concluya, en diciembre, en Madrid, la actual, llamada Raphael 6.0 como el disco de sus 60 años de carrera. Entre medias tiene un proyecto del que solo menciona que es similar al documental “tan bonito” que le hicieron.

RAPHAEL NO PIENSA EN SU RETIRADA: “ESTÁ MUY LEJOS”. Nacido en Linares (Jaén) en 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez, universalmente conocido como Raphael, ha sido un pionero de la balada romántica en español que, con su voz y su estilo interpretativo singular, ha trascendido fronteras culturales y geográficas. Billboard y el canal hispano Telemundo, cuando anunciaron el premio para Raphael, el 1 de septiembre pasado, dijeron que “será honrado por su excepcional trayectoria profesional y sus contribuciones artísticas y personales que han influenciado el desarrollo de la música latina a nivel mundial”.

Cuando se le pregunta por sus “victorias” en alusión al título de su disco, el cantante dice que tiene “muchas”: su familia, sus amigos, el hecho de llevarse bien con sus compañeros artistas, el afecto del publico y una “carrera maravillosa de sesenta años”. “No sé otros artistas, pero en mí es cierto cuando digo que no quiero retirarme. Algún día me levantaré y diré “hasta aquí”, pero está muy lejos”, asegura. “Cuándo me voy a retirar ni lo sé yo, ni lo sabe nadie; hay tema para rato”, ha sentenciado.

Cuestionado por lo que ha aprendido a lo largo de su trayectoria artística en el mundo de la música, ha revelado que “en cada momento ha sabido “lo que tenía que aprender de la industria musical y cuándo era tiempo y no era tiempo de aprender”. “Porque hay un tiempo en que te tienes que dedicar a trabajar con la venda en los ojos y hay otro tiempo para dejar el estudio, para mejorar, para cambiar cosas, para descansar”, ha explicado.

“Yo no estoy arrepentido de nada que haya hecho porque todo lo que he hecho me ha servido, hasta lo que ha podido no estar bien, para no volver a hacerlo. No reniego de nada”, ha agregado. El artista de Linares ha reconocido que en su carreta “todo han sido retos”.

“Porque ya llegar a 60 años de trayectoria y seguir llenando los teatros, los auditorios, es un reto diario. Hay gente que me habrá visto cien veces y sigue viéndome”, añadió.

Cuestionado sobre si le queda algún artista relevante con quien colaborar, después de haber hecho varios discos de duetos, el último en 2019, ha admitido: “Alguno quedará, pero he grabado con muchísimos, tanto nacionales, como extranjeros, como cantantes de ópera, yo creo que he grabado con casi todo el mundo”. “Y los que me falten, con un poquito de paciencia, grabaré con ellos”, ha advertido.

Preguntado por cómo ha afectado la pandemia a su vida y a la industria musical, ha señalado que ha aprendido a cuidarse, porque “ese virus no tiene buenas intenciones y hay que cuidarse y resguardarse de él, que se puede hacer”. “A la industria musical es a una de las que más le ha afectado -ha evidenciado-, pero ya afortunadamente vamos poniéndonos en órbita y saliendo de esa enorme crisis que ha habido y que todavía colea pero que ya no es como hace un año”.

VOLVER A LA VIDA. Raphael reconoció que comenzó a consumir alcohol “no por el hecho de beber” sino para poder dormir. “Empece en los aviones y después en los hoteles cuando pusieron los minibar”, afirma. “Y me bebía una, luego dos... y dormía como un lirón, toda la noche, y al otro día podía cantar como los ángeles, bien descansado, pero claro, me estaba pudriendo un órgano vital”. “En ese momento mi vida se iba, además, por una memez absurda que fui aumentando sin darme cuenta y todo por dormir, por dormir, por descansar... y se formó una pelota que pudo costarme la vida”, afirmó.

Muy emocionado, Raphael tiene también palabras de agradecimiento hacia su donante. “Fue todo muy dramático porque además había que esperar. Primero a que me tocara el turno y segundo a que ese turno que me tocara me viniera bien, porque no todos valen para todos. Tengo la suerte y el honor de haber sido trasplantado por una persona que dio su vida a cinco, lo aprovechamos cinco”.