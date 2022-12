De la admiración a la obsesión

Normalmente los personajes conocidos del mundo del cine, la televisión, la música o el deporte suelen recibir de sus seguidores admiración, cariño, apoyo... pero en ocasiones esos sentimientos se pueden tornar en obsesión. Estos son algunos famosos que han tenido que lidiar con el acoso de extraños que cruzaron dicha línea.

SANDRA BULLOCK Y EL ALLANAMIENTO DE MORADA. “Mi casa fue allanada mientras estaba dentro”, dijo Sandra Bullock en un episodio reciente de Red Table Talk. “Estaba literalmente en el armario diciendo ‘esto no acaba bien. Estoy en el armario. No va a ayudar’”. La actriz hacía referencia a un episodio ocurrido en 2014 en el que un acosador entró en su casa. La protagonista de Bird Box y The Proposal, entre otras, aseguró que no había vuelto a ser la misma después de que aquella mañana de junio un hombre saltase la valla y entrase en su casa. Bullock se puso a salvo y llamó a la policía. Tras el juicio, fue condenado a libertad condicional durante diez meses, a seguir tratamiento psicológico y a mantenerse alejado de la actriz. Cuatro años después se suicidó tras atrincherarse en su casa, cuando la policía acudió a su domicilio por una posible violación de la libertad condicional.

JODIE FOSTER Y EL ATENTADO A REAGAN. Uno de los casos más conocidos es el protagonizado por John Hinckley y su intento por llamar la atención de la actriz Jodie Foster. Hinckley estaba obsesionado con la película Taxi Driver y con Foster, que interpretaba a una niña explotada sexualmente en la cinta.

Viajaba para estar cerca de la actriz, que en aquel momento tenía 18 años. Le envió poemas, mensajes de amor y cartas durante meses. Obviamente, Foster ignoraba sus misivas, así que Hinckley pensó que podía llamar su atención asesinando a Ronald Reagan, el presidente de EE. UU. en aquel momento.

El 30 de marzo de 1981, Hinckley esperó a que Reagan saliese del hotel en el que había dado un discurso y disparó seis veces, hiriéndolo a él y a tres personas más. Hinckley fue declarado no culpable por su condición mental e ingresado en un hospital psiquiátrico.

GWYNETH PALTROW, UN ACOSO DE SIETE AÑOS. El acoso de Dante Michael Soiu a la actriz Gwyneth Paltrow se extendió, de acuerdo con lo que ella contó, durante casi dos décadas, aunque el caso que llegó a los tribunales abarcaba las misivas que el hombre envió entre 2009 y 2015. “He estado lidiando 17 años con las comunicaciones de este hombre”, dijo la actriz en el juicio en 2016, según publicó BBC News. “Esta ha sido una experiencia muy larga y traumática”, añadió. No era la primera vez que tenía que responder ante un juez por su acoso a la actriz. En el año 2000 fue ingresado en una institución mental después de enviarle cartas, pornografía y juguetes sexuales. En la segunda ocasión, también fue absuelto.

EL SACERDOTE ACOSADOR DEL CÓMICO CONAN O´BRIEN. En 2007, un sacerdote fue arrestado por acosar al presentador y cómico Conan O’Brien. David Ajemian llevaba más de un año enviando escritos a O’Brien y, a pesar de que se le instó a abandonar las comunicaciones, continuó, lo que condujo a su detención. Ajemian firmó una de sus notas, según publicó entonces la CBS, como “tu cura acosador”.

El hombre también intentó contactar con los padres del presentador y acceder a su programa. “¿Es esta la forma en la que tratas a tus fans más peligrosos?”, escribió, de acuerdo con el medio. Algunos años después, acosó al presentador Anthony Everett, según diferentes publicaciones.

JUSTIN TIMBERLAKE Y LA MUJER QUE QUERÍA “GOBERNAR” CON ÉL. En 2009, Justin Timberlake consiguió una orden de alejamiento contra Karen McNeil después de que allanase la casa del cantante y accediese a su propiedad en diferentes ocasiones.

McNeil contó en el juicio que pensó que estaba destinada a casarse con Timberlake y “gobernar” con él, de acuerdo con lo publicado por BBC News.

El cantante la describió como una acosadora obsesionada e inestable mentalmente. “La conducta, cada vez mayor, acosadora y agresiva de la señora McNeil es extremadamente angustiosa”, declaró él por escrito, según el medio.

JUSTIN BIEBER Y EL CONVICTO VIOLADOR. En 2012 se hizo público un complot entre varias personas que tenía como objetivo secuestrar, castrar y matar a Justin Bieber.

Detrás de esta conspiración estaba la obsesión por el cantante y las ansias de notoriedad de Dana Martin, que estaba en la cárcel por la violación y asesinato de una niña de 15 años. Este sujeto tenía un tatuaje de Bieber en la pierna y le había mandado cartas en diferentes ocasiones, según una declaración jurada de la policía de la que se hizo eco la CNN, entre otros medios.

Martin no se tomó bien que el cantante, de 18 años entonces, no respondiese su correspondencia. “Y eso, junto con la percepción del señor Martin de ser un don nadie en prisión, lo llevó a planear el secuestro y asesinato”, recogía el documento. El hombre reclutó a un excompañero de prisión, en libertad condicional, y este a su sobrino, para poner el plan en práctica, que incluía dos víctimas más además del cantante.

BEYONCÉ “ LA IMPOSTORA”. La cantautora norteamericana fue acosada durante casi cuatro años por un hombre que la acusaba de ser una impostora. Al parecer, Bassey Essien creía que la verdadera cantante había muerto tiempo atrás y, en una variación de la teoría conspirativa que aún sigue recorriendo Internet sobre Paul McCartney, ella no sólo era la culpable de su muerte sino que la había asesinado para ocupar su lugar. Así fue como desde 2009 hasta 2013 este británico no paró de mandarle cartas amenazantes y libros religiosos; lo cual provocó el temor de la artista pop quién terminó pidiendo y consiguiendo de a la Justicia de su país una orden de restricción para protegerse de él.