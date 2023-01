El cine español de 2023

Este 2023 reserva a los amantes del cine español un western gay de 30 minutos de duración de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida; el esperadísimo regreso de Víctor Erice tras tres décadas desde su último trabajo; y la versión de J.A. Bayona del accidente aéreo en Los Andes en 1972, La sociedad de la nieve. Pero también habrá una esperada cosecha de segundas películas, con nombres tan potentes como Celia Rico, Elena Trapé, Pablo Maqueda, Paul Urkijo, Lucía Alemany, Alauda Ruiz de Azúa o Eduardo Casanova.

Además, un actor dirige por primera vez tras haber actuado en más de medio centenar de películas, Mario Casas (Mi soledad tiene alas), y la cómica segoviana Eva Hache salta al cine con Un mal día lo tiene cualquiera.

De los recién llegados a maestros como Carlos Saura, que estrena el documental con su punto de vista sobre el arte, Las paredes hablan; Gerardo Herrero, productor de más de 150 películas, que estrena Bajo terapia; Hermana muerte, del ‘amo’ del cine de terror español, Paco Plaza, o la nueva comedia familiar del supertaquillero Santiago Segura, Vacaciones de verano.

También estrenan Javier Fesser, Campeonex; Víctor García León, Vaya vacaciones; Belén Macías, Verano en rojo; Benito Zambrano, el drama de inmigración El salto; Chiqui Carabante, La fortaleza; Daniel Calparsoro, de nuevo con Luis Tosar, Todos los nombres de Dios; Manuel Martín Cuenca, El amor de Andrea, o Paula Ortíz, Teresa.

‘EXTRAÑA FORMA DE VIDA’, LETRA DE FADO PARA UN CORTO GAY. Protagonizado por Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) y Ethan Hawke, Extraña forma de vida es un cortometraje de media hora, el segundo que Pedro Almodóvar estrena como pieza autónoma tras el éxito de La voz humana, con Tilda Swinton, que el manchego ha dado forma de western para contar una historia de amor homosexual.

Con estreno previsto en el próximo Festival de Cannes, la semilla de este corto fue un verso de un fado de la autora portuguesa Amália Rodrigues: Qué extraña forma de vida/ tiene este corazón mío/ vives de manera perdida/ ¿Quién te daría el condón?.

Autor solo de obras maestras, El sur, El sol del membrillo y El espíritu de la colmena, Víctor Erice regresa a las salas a sus 83 años con su cuarta película, Cerrar los ojos, un drama centrado en la identidad y la memoria, con los actores Manolo Solo, María León y José Coronado como protagonistas, que le pone tras las cámaras 30 años después de una larga ausencia.

UN ACCIDENTE DE AVIÓN EN LOS ANDES Y SOBREVIVIR A TODA COSTA. Tras su incursión en las series con El señor de los anillos: Los anillos de poder y el cine internacional con Jurassic World: El reino caído, J.A. Bayona estrena La sociedad de la nieve, su versión de un hecho ocurrido en Chile en 1972 cuando un equipo de rugby que volaba en un avión se estrelló en los Andes sin otro medio para sobrevivir que alimentarse de los cadáveres de los compañeros.

FESSER VUELVE CON ‘CAMPEONEX’, SECUELA SIN JAVIER GUTIÉRREZ. Ganador del Goya a la mejor película de 2018 y ‘rey’ de la taquilla de ese mismo año con Campeones, Javier Fesser retoma historia y personajes en Campeonex, una secuela en la que reúne al equipo original, excepto Javier Gutiérrez, en otra entrega en la que triunfará el humor y la ternura gracias a actores con discapacidad como Jesús Vidal, Sergio Olmos o Gloria Ramos.

‘TERESA’, PAULA ORTÍZ SE ZAMBULLE EN LA SANTA A TRAVÉS DE MAYORGA. Tras su debut con la poética De tu ventana a la mía, y sus doce nominaciones en los Goya por La novia (2015), la zaragozana Paula Ortíz estrena su visión de Santa Teresa de Jesús basándose en la obra de teatro La lengua en pedazos de Juan Mayorga, que incluye un espectacular elenco, con Blanca Portillo, Asier Etxeandia, Greta Fernández y Luis Bermejo, entre otros.

LUCÍA ALEMANY SE PASA A LA COMEDIA CON ‘MARI(DOS)’. La valenciana Lucía Alemany, que entró por la puerta grande al cine de autor con La inocencia, cambia de registro en su segundo filme, Mari(dos), para lanzarse a la comedia con Paco León, Ernesto Alterio y Celia Freijeiro como protagonistas de una historia de amor a tres.

PAUL URKIJO VUELVE A LA MITOLOGÍA VASCA CON LA FANTÁSTICA ‘IRATI’. Premio del Público del Festival de Sitges, Irati ocurre en el siglo VIII cuando el ejército de Carlomagno atraviesa los Pirineos y el líder del valle invadido llega a un pacto de sangre para derrotar al enemigo. Paul Urkijo (Errementari) vuelve a las tradiciones e historias de dioses ancestrales y leyendas vascas para crear una de las cintas más sorprendentes del año.

TRAS ‘LAS DISTANCIAS’, TRAPÉ EMOCIONA CON ‘ELS ENCANTATS’. Tras pasar por varias series de televisión (Rapa’ y ‘HIT’ entre ellas), la egresada de la ESCAC Elena Trapé vuelve al largometraje con Els encantats, un paso adelante en los sentimientos de frustración y soledad que ya volcó en su primera película, Las distancias, con Laia Costa, Aina Clotet y Daniel Pérez-Prada como protagonistas de este drama emocional rodado en catalán.

MARIO CASAS Y LOS HÉROES DE BARRIO DE ‘MI SOLEDAD TIENE ALAS’. Mario Casas debuta detrás de las cámaras con el respaldo de la Warner Bros. y el protagonismo de su hermano pequeño, Óscar, en Mi soledad tiene alas, un drama de barrio ubicado en las afueras de Barcelona, con la amistad y el salto a la edad adulta en medio de un entorno de violencia y soledad como ejes del mundo en el que vive un chaval bastante perdido.

CELIA RICO: MÁS HISTORIAS DE MUJERES EN ‘LOS PEQUEÑOS AMORES’. La cineasta sevillana vuelve con otra historia de mujeres después de la estupenda Viaje al cuarto de una madre, en esta ocasión con Adriana Ozores y María Vázquez dando vida a otra relación generacional para hablar sobre el amor y la soledad.

ALAUDA RUIZ DE AZÚA SE VA CON NETFLIX PARA RODAR UNA COMEDIA. La flamante triunfadora de 2022 con Cinco lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, dirige para Netflix su segundo largometraje, una comedia romántica sobre un hombre (Álvaro Cervantes) que tiene el don de la clarividencia y predice el futuro de sus relaciones con un beso.

LA DIRECTORA DE ‘AN EDUCATION’ RUEDA UNA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA. La danesa Lone Scherfig (An Education, 2009) dirige a Antonio de la Torre, Bérénice Bejo y Daniel Brühl en esta producción española que ocurre en los años 60 en el desierto de Atacama, Chile. María Magnolia transmite a su hija su pasión por el arte, y ella se convierte en la contadora de historias del pueblo, donde la mayor parte de sus habitantes no puede pagarse una entrada de cine. Aunque si algo tendrá de especial este 2023 es la cantidad de cineastas debutantes que estrenan. Atención a las óperas primas de Santi Trullenque, Zaida Carmona, Juan Jesús García Galocha -montador de Tadeo Jones-, Rubin Stein, Paz Jiménez, Patricia Ortega, María Elorza, Juan Galiñanes, Ángel Gómez Hernández, Joaquín Carmona Hidalgo, Kurro González, Olga Osorio o Carol Polakov.