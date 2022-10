El gallego que robó el Banco Galicia

AClaudio Silva Silva le decían El Topo o el Rey de los Boqueteros. Su apodo estaba bien ganado: en plena dictadura militar robó con su banda el banco Galicia y se fue en subte, con dos bolsas llenas de dólares, como si nada. Hijo de padres gallegos de Ferrol, que habían emigrado a Uruguay a fines de la década del 40, nació en Montevideo en 1951 y al finalizar sus estudios secundarios se escapó de su casa, cruzó el Río de la Plata y comenzó a delinquir en Buenos Aires. Sus inicios como delincuente fueron arrebatando carteras a la salida de los teatros de la calle Corrientes de la Capital Federal, pero con el paso de los años se convertiría en ladrón de bancos.

ROMPIENDO UN VIEJO PARADIGMA según el cual sólo un delincuente experto puede cometer un robo genial. Era un novato de 25 años que jamás había abierto una bóveda cuando en 1976, en plena dictadura militar, decidió dar el zarpazo. El comienzo de la historia fue un domingo cualquiera al mediodía, mientras almorzaban con su madre y su prima. La chica, empleada de limpieza del banco Galicia de Marcelo T. de Alvear 670, hizo al pasar un comentario que llamó la atención de Silva Silva y su hermano José. “En el banco hicieron un simulacro de alarmas. Dice el gerente que es imposible de robar”. La frase, lejos de desalentar a los hermanos, los impulsó a planear lo que ellos consideraban una aventura.

UN DÍA, SU PRIMA PIDIÓ LICENCIA porque tuvo un ataque de asma. Fue la oportunidad deseada por los Silva Silva. José se postuló como reemplazante de su prima y el banco lo aceptó. No sólo eso: con el tiempo se ganó la confianza de sus jefes y le dieron una llave para que entrara todas las mañanas. Antes del golpe, los hermanos pasaron un sábado en el banco para estudiar el panorama. El fin de semana del 7 y el 8 de agosto de 1976 se encerraron en la sucursal para concretar el robo. Fueron acompañados por dos cómplices: el Negro, y el Loco, un técnico electrónico que desactivó las alarmas. Estaban tan confiados que antes de empezar a hacer el boquete hacia la bóveda de las cajas se pusieron a comer unos sándwiches.

EL AGUJERO fue hecho en una pared oculta entre un viejo techo y un nuevo cielorraso más bajo. Pasaron por el boquete y entraron en la bóveda por un conducto de la luz. José quedó afuera porque era el único que podía justificar su presencia en el lugar. Los ladrones se encontraron con 1.976 cajas de seguridad. Se llevaron dólares, francos suizos, libras esterlinas, barras de oro, alhajas y objetos insólitos, como una dentadura, pestañas postizas, cocaína y un envase de antisudoral. Se llevaron un botín de cinco millones de dólares y 50 kilos de joyas. La huida fue simple. En la estación de subte, Silva Silva vivió dos momentos que nunca pudo olvidar. El primero: un policía no le sacaba la mirada de encima. Silva Silva pensó que todo estaba perdido: el uniformado lo palparía, le revisaría la bolsa y era probable que antes de llevarlo al calabozo le diera una paliza. Pero no, el policía se acercó sólo para pedirle un cigarrillo y respiró aliviado.

EL SEGUNDO: cuando fue a comprar el boleto, el vendedor, al verlo con las bolsas, le hizo una pregunta ingenua que ahora cobra otro sentido: ¿Va a laburar o de picnic? Silva le respondió: “A laburar, querido. A laburar”. Subió al vagón y mientras se alejaba de la estación supo que el plan marchaba como había planeado. Habían escondido parte del botín debajo de las tejas, en pozos y en los jardines de sus casas. Pero la suerte solo iba a durar algunas horas más: al día siguiente, la esposa de uno de sus cómplices, creyendo que su marido iba a escaparse rumbo al norte del país con el dinero y una amante paraguaya, denunció a toda la banda. Todos fueron apresados y Silva, fuertemente torturado, permaneció preso durante 20 años.

EL OTRO GRAN ROBO BOQUETERO de la historia argentina hasta entonces ocurrió entre el 4 y el 6 de enero de 1997, la época del uno a uno (un peso, un dólar), cuando un grupo de ladrones audaces robó 20 millones de dólares de 164 cajas de seguridad de la sucursal de Recoleta (Las Heras y Callao) del Banco Crédito Argentino. Por dar solo un ejemplo, a uno de los clientes le robaron un sable de 150 años que había heredado de su tatarabuelo. Como su valor era incalculable, le pagaron 100 mil dólares pesos por daño moral y psicológico. Interpol buscó a los Silva Silva a partir de un pedido judicial y avalados en la sospecha de que desde hacía poco tiempo estaba nuevamente en libertad, pero no hubo pruebas para vincularlos. Cuatro de los ladrones fueron detenidos y condenados. Uno de ellos era un ex espía y el otro un policía retirado. Además de las escuchas telefónicas, un testigo insólito ayudó a esclarecer el increíble robo: un mendigo rengo que solía dormir en la esquina de la farmacia Colón, frente al banco, declaró ante la Justicia que los días previos al robo un grupo de hombres entraba y salía del local de Callao 1519 -que los ladrones alquilaron el 24 de junio de 1996 para comenzar a cavar el túnel- para hablar por el teléfono público ubicado en la puerta de la farmacia.

SIEMPRE QUEDÓ LA SOSPECHA de que Silva Silva también había tenido que ver en este segundo robo. De hecho, su nombre siguió apareciendo entre los sospechosos. Y fue pronunciado por el periodista (fallecido recientemente) Mauro Viale en su programa en vivo, hasta que en un momento de la emisión apareció Silva Silva detrás de cámara con su abogado pidiéndole al conductor que se retractara, que él no se había robado nada y que era inocente. Luego de ese día, solo ofreció un par de entrevistas, donde se hizo cargo del robo al Banco de Galicia pero no del nuevo delito y se definió como un romántico del hampa. “Soy el rey de los boqueteros, si a mí me das un rato entro en el Banco Nación haciendo un boquete con forma de corazón”.

A SILVA NUNCA LE GUSTARON LAS CÁMARAS, pero ese día sintió que debía aparecer para calmar las aguas. Las pocas notas que dio Silva Silva son breves, casi como al pasar. “Quiero aclarar que nunca lastimé a nadie, nunca lo haría. Sería incapaz ponerle una mano encima a alguien. Soy un tipo de códigos, a mí en la calle me conocía todo el mundo. Hasta la policía me respetaba. Ellos sabían que yo no me mandaba ninguna macana grande. Me llevé cinco millones de dólares en dos bolsas grandes. Me escapé en subte. Con ese dinero ya estaba salvado, nunca tuve la necesidad de volver a robar”, dijo en su última declaración pública. Nadie le creyó.

EL 13 DE ENERO DE 2006 se consumó el verdadero robo del siglo en Argentina, que inspiró el guión de la serie “La Casa de Papel”, cuando un grupo de ladrones tomaron 23 rehenes en el banco Río sucursal Acassuso de la provincia de Buenos Aires, y, mientras negociaban con la policía, saquearon unas 150 cajas de seguridad, obtuvieron un botín de 19 millones de dólares en joyas y efectivo, y huyeron en un bote inflable por los desagües pluviales. Cuando las fuerzas de seguridad lograron ingresar al banco, los ladrones ya habían desaparecido con las alhajas y el dinero, dejando un cartel para burlarse de la policía: “En barrio de ricachones, es solo plata y no amores”. Y aunque habían pasado 40 años desde que el Rey del Boquete había robado el Banco Galicia, automáticamente fue apuntado como el primer sospechoso. Nunca pudieron encontrarlo y a Silva Silva nadie volvió a verlo; quizás ni siquiera siga con vida, pero cada vez que un banco sea saqueado, su nombre será uno de los señalados.