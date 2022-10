Las esquirlas de la memoria

John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Junto con Paul McCartney formó el tándem más inolvidable de la música popular y ambos impulsaron y agigantaron la leyenda de los Beatles, la banda de música más influyente de todos los tiempos. Solo les hicieron falta ocho años y 13 álbumes de estudio (211 canciones) para conquistar el mundo y pasar a la historia. Más allá de los Beatles, Lennon tuvo una exitosa carrera en solitario entre 1970 y 1980, cuando produjo algunas de sus canciones más emblemáticas, tales como Imagine, Woman o Jealous Guy.

El 8 de diciembre de 1980 el músico fue asesinado por un fan perturbado que le disparó a las puertas de su casa en el Edificio Dakota de Nueva York. Este 2022 habría cumplido 82 años y, para conmemorar su aniversario, aquí van algunos datos curiosos sobre el artista.

SE LLAMABA JOHN WINSTON LENNON, EN HONOR A CHURCHILL Sus padres le llamaron John por su abuelo paterno y Winston de segundo nombre en honor del primer ministro británico del momento, Winston Churchill. Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania desde septiembre de 1939 y el futuro beatle nació bajo un fuerte bombardeo de la aviación nazi sobre Liverpool. Ya de adulto John renegó de este segundo nombre.

NO VIO A SU PADRE DURANTE 16 AÑOS Y SU MADRE MURIÓ ATROPELLADA. La vida familiar de John Lennon no fue precisamente feliz. Sus padres, Alfred y Julia, se separaron cuando su único hijo tenía 4 años. El padre entonces se dedicó a recorrer el mundo como marino mercante, y John llegaría a estar 16 años sin verle, hasta su reencuentro en 1964 en el Scala Theatre, donde los Beatles rodaban la película A hard day’s nigh.

Tras la separación la madre dejó a John al cuidado de su hermana mayor, Mimi, e inició una nueva vida en común con John ‘Bobby’ Dyckins, con quien tuvo dos hijas, Julia y Jackie. Con los años madre e hijo retomaron la relación, que se vio truncada de forma traumática cuando John tenía 17 años: el 15 de julio de 1958, Julia fue mortalmente atropellada después de una visita a Mimi. “Fue otro gran trauma. La perdí dos veces: una vez cuando me llevaron a vivir con mi tía, y otra vez a los 17, cuando murió físicamente. Me quedé muy, muy amargado”, explicó John en 1980. Con su madre había compartido tiempo y afición a la música. A ella le dedica la dulcísima canción Julia’ del Álbum Blanco de los Beatles. Y en su desgarradora canción Mother, ya en solitario, menciona a sus dos padres.

“NUNCA TE GANARÁS LA VIDA CON UNA GUITARRA”. Lennon se crió por tanto con sus tíos Mimi (la hermana mayor de su madre) y George. La relación entre Mimi y John no fue fácil debido a la tensión entre el carácter disciplinado de la primera y el carácter rebelde e indómito del segundo. Mimi se oponía a que su sobrino centrara su carrera en la música, como demuestra su frase más célebre: “La guitarra está bien como hobby, John, pero nunca te ganarás la vida con ella”.

Según declaró John Lennon en 1972 y recoge la Antología de los Beatles, unos fans americanos grabaron esta fallida profecía en acero y se la enviaron a Mimi, quien tuvo este obsequio a la vista en una casa que le regaló el mismo John.

FUNDÓ Y PUSO NOMBRE A LOS BEATLES. Se le puede considerar el fundador de los Beatles, pues fue quien invitó a Paul McCartney a unirse a la primera banda de skiffle y rock and roll que él mismo formó con varios compañeros de colegio. El grupo se llama The Quarrymen, en referencia a la escuela donde estudiaban: Quarry Bank High School.

John y Paul se conocieron el 6 de julio de 1957. Les presentó un amigo común, Ivan Vaughan, después de un concierto de los Quarrymen en la fiesta parroquial celebrada en el jardín de la iglesia Saint Peter de Woolton. A John le “impresionó mucho” ver a Paul tocando Twenty Flight Rock a la guitarra. Reconoció que tenía mejor formación musical que él, y ya ese día le invitó a entrar en el grupo, a lo que, según su versión, Paul respondió que sí al día siguiente. Paul recuerda de ese primer encuentro que “John iba un poco mamado, se me apoyaba en el hombro y olía a alcohol” y que, entre las habilidades que demostró y le abrieron las puertas del grupo, estaba tocar la guitarra “del revés” y saberse la letra de Twenty Flight Rock.

El grupo, al que pronto se uniría George Harrison y años más tarde Ringo Starr, tuvo diversos nombres en aquellos años preliminares, como Johnny and the Moondogs o Long John and the Silver Beetles, que muestran el liderazgo que John ejercía en aquellos años.

En cuanto al nombre que quedó para siempre, The Beatles, John reivindica en exclusiva la autoría, mientras que Paul y George se la atribuyen conjuntamente a él y a Stuart Sutcliffe, gran amigo suyo y el primer bajista del grupo. Todos coinciden en que se inspiraron en el nombre de la banda The Crickets, y buscaban otro nombre con doble significado (’cricket’, en inglés, puede significar un deporte o pequeños saltamontes). Beatles hace referencia a los escarabajos (’beetles’) y a la música beat.

BRIAN EPSTEIN ESTABA ENAMORADO DE ÉL. “Si alguno era el quinto beatle, ese fue Brian Epstein”, afirmó McCartney en una entrevista a la BBC en 1997. Después de descubrir al cuarteto en la sala The Cavern, Epstein fue, en su papel del representante, uno de los máximos responsables de sacar a los Fab Four de ‘la caverna’ y de los confines de Liverpool para expandirse por todo el mundo. “Quedé impresionado de manera inmediata por su música, su ritmo y su sentido del humor sobre el escenario. Y fue en ese mismo instante donde todo comenzó...”, declaró el manager sobre la primera vez que les vio actuar en el Cavern Club. Cuando Epstein murió por una intoxicación de barbitúricos, el 27 de agosto de 1967 (con 33 años), los Beatles ya habían alcanzado el cénit de su carrera; el 1 de junio anterior habían publicado su (quizá) álbum más importante: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Brian Epstein era homosexual y le confesó a su amigo el periodista Michael Thornton que estaba totalmente enamorado de John Lennon, según publicó Thornton en el Daily Mail. Aunque los biógrafos coinciden en que Lennon fue durante un tiempo cruel con los sentimientos de Epstein hacia él, según este periodista ambos mantuvieron una relación homosexual que mantuvieron en secreto. “Quedé impresionado de manera inmediata por su música, su ritmo y su sentido del humor”

Thornton afirma que Lennon tuvo relaciones sexuales con otros hombres, en lo que coincide con el biógrafo Albert Goldman. El biógrafo de los Beatles Hunter Davis también sostiene que el beatle tuvo una breve relación con el manager. Por el contrario, las dos mujeres de Lennon, Cynthia Powell y Yoko Ono, reaccionaron contra estas afirmaciones, cerrando filas con la heterosexualidad del músico. Epstein fue el padrino de Julian, el primer hijo del cantante.

PUBLICÓ DOS LIBROS DURANTE SU ETAPA BEATLE. La inquietud artística de Lennon no se limitó a la música. Le interesó la literatura y afirmó que le hubiera gustado ser el autor de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En su etapa como beatle publicó dos libros con notable éxito de ventas: In his own write (traducido en español como Por su propio cuento) en 1964 y A Spaniard in the works (Un españolito en obras) en 1965.

Ambos libros recogen una serie de poemas y breves cuentos y relatos de Lennon, caracterizados por un fuerte componente surrealista. El autor juega constantemente con las palabras, inventándose innumerables neologismos. Los libros están ilustrados con los característicos (también surrealistas) dibujos de Lennon. Ya en el colegio el artista caricaturizaba a sus profesores y cultivó esta faceta de dibujante durante toda su vida.

RODÓ UNA PELÍCULA EN ESPAÑA. Los Beatles dieron dos únicos conciertos en España: el 2 y el 3 de julio de 1965 en las plazas de toros de Madrid y Barcelona, respectivamente. Pero aquel tour no fue la única vez que un beatle pisó suelo español. Un año más tarde, en otoño de 1966, John Lennon se trasladaba a Almería para rodar como actor How I won the war (Cómo gané la guerra), una comedia dirigida por Richard Lester ambientada en la II Guerra Mundial.

Durante su estancia en Almería Lennon compuso Strawberry Fields Forever, una de las canciones más admiradas por los fans de los Beatles. El nombre de la canción hace referencia a un orfanato de Liverpool y daría nombre, años más tarde, al rincón del Central Park de Nueva York dedicado al artista: el Strawberry Fields Memorial. La estancia de Lennon en Almería y su canción inmortal también inspiraron la película española Vivir es fácil con los ojos cerrados.

CÓMO CONOCIÓ A YOKO ONO. John Lennon y Yoko Ono fueron, quizá, la pareja más mediática del siglo XX. Se conocieron el 9 de noviembre de 1966, durante una exposición de la artista japonesa en la Indica Gallery de Londres. Lennon contó que “iba sin afeitar y estaba hecho polvo. Llevaba tres noches sin dormir”. Lo que más marcó al beatle de esta exhibición de arte abstracto de Yoko fue “una escalera que terminaba en el techo, donde había colgado un catalejo. Subí por la escalera, tomé el catalejo y había algo escrito con letra minúscula... Sólo ponía ‘sí’”. Ese ‘sí’ causó una impresión muy positiva en el músico e hizo que se quedara en la galería.

John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969 y pasaron su luna de miel en Amsterdam, haciendo una campaña a favor de la paz y contra la guerra de Vietnam. Fue la primera de las ‘encamadas por la paz’ de una semana de la pareja. La segunda tuvo lugar en Montreal en el mismo año. La canción The ballad of John and Yoko recoge estos momentos.

OBSESIÓN POR EL NÚMERO 9. Lennon tenía una particular obsesión por el número 9, que veía omnipresente en su vida. Nació un 9 de octubre, el mismo día que nació su hijo Sean 35 años después. Nació a las 6:30 p.m. (6+3=9). Liverpool tiene 9 letras; Newcastle, la calle donde vivía, también. El autobús que cogía para la escuela era el 72 (7+2=9), mismo número del apartamento de Nueva York donde vivió... Y así con un largo etcétera.

Esta obsesión dio lugar a una de las canciones más ‘especiales’ o directamente extravagantes de los beatles: Revolution 9, incluida en el Album Blanco de los Beatles. En este tema experimental se oye: una voz repitiendo ‘Number Nine’, un coro con violines al revés, un instrumento Mellotron Mark al revés, gritos de mujer, llantos de bebés... Entre otros. En definitiva, uno de los temas más largos y menos comprendidos de los Beatles. En el título de otras dos canciones de Lennon aparece el número 9: One After 909, con los Beatles, y #9 Dream, ya en solitario.

NO CREÍA EN LOS BEATLES. Lennon no creía en los Beatles, o así al menos lo afirma en su canción God, publicada ya como artista en solitario en 1970. En este tema enumera una serie de personas y conceptos en los que no cree: la magia, el i-ching, la Biblia, el Tarot, Hitler, Jesús, Kennedy, Buda, el Mantra, Gita, el Yoga, los reyes, Elvis, Zimmerman ni los Beatles. “Sólo creo en mí, en Yoko y en mí, y esa es la realidad”, añade. Curiosamente, en este tema es el también ex beatle Ringo Starr quien toca la batería. John Lennon también fue conocido por sus polémicas y por algunas frases controvertidas, como estas declaraciones que afectaron a los Beatles en 1966: El cristianismo pasará. Se irá encogiendo y desaparecerá. No voy a discutirlo; tengo razón y el tiempo lo demostrará. Somos más populares que Jesucristo, y no sé qué desaparecerá antes, si el rock o el cristianismo.

“Una auténtica tempestad de protesta cayó sobre los Beatles”, según George Martin, el productor de la banda. “Quemaron sus discos en hogueras públicas, las emisoras de radio dejaron de ponerlos, y la cosa llegó a tales extremos que Brian (Epstein) tuvo que convencer a John de que pidiera disculpas”.