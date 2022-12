Nos dejaron en 2022

Este 2022 que nos dejó va a ser recordado como uno de los más negros para la música, especialmente para el pop y el rock, debido al fallecimiento de grandes mitos del género. Las muertes de Loretta Lynn, Jerry Lee Lewis, Wilco Johnson, Christine McVie o Ronnie Spector son, desde luego, las más llamativas. Pero en estos doce meses se fueron otros talentos esenciales como el compositor y productor Lamont Dozier, el fundador del sello de soul Stax, Jim Stewart, o el líder del mítico conjunto madrileño Los Estudiantes, Pepe Barranco.

El adiós de Ronnie Spector pocos días después del comienzo del año, pilló por sorpresa a casi todo el mundo. El restallido de su voz eléctrica fue una de las bandas sonoras de EEUU a mediados de los años 60, cuando la maravillosa vocalista incendió las emisoras de radio y los tocadiscos pick-up con sus breves canciones románticas interpretadas con un arrojo arrollador. Siempre en el centro de las Ronettes, la pequeña cantante ofrecía interpretaciones salvajes y una imagen exótica frente a los mil y un grupos femeninos que se extendieron por el país. Be My Baby, Walking in the Rain, Do I Love You, (The Best Part of) Breakin’ Up, I Can Hear Music y, por supuesto, sus inmortales interpretaciones navideñas como Sleigh Ride y Frosty the Snowman, fueron algunas de las más grandes catedrales de pop que Phil Spector erigió para ellas.

También fue inesperada la muerte de Betty Davis, pionera del funk y esencial figura en este género musical, estrella que estuvo casada con la leyenda del jazz Miles Davis. Nacida en 1945 en Durham (Carolina del Norte) con el nombre de Betty Mabry, fue modelo, cantante y compositora, y es reconocida como una de las voces pioneras y más influyentes de la música funk, que fusionó ritmos de soul, jazz y R&B. Su producción artística se concentró entre la década de 1960 y la de 1970, cuando destacó como una de las protagonistas de la escena musical de Nueva York, con sencillos como Get ready for Betty.

Otro de los grandes referentes musicales que se marchó en 2022 fue Jerry Lee Lewis. Tenía 87 años. Lewis pertenece al elenco de fundadores del rock and roll. Junto otros artistas como Chuck Berry o Elvis Presley, Lewis fue una de las principales figuras de la década de los 50.Canciones como Great Balls of Fire y Whole Lotta Shakin’ Goin’ On resultan fundamentales en la formación del género.

Unos meses antes, en mayo, nos dejaba Ronnie Hawkins, una descarada estrella de rockabilly de Arkansas que se convirtió en mecenas de la escena musical canadiense después de mudarse al norte y reclutar a un puñado de músicos locales más tarde conocidos como The Band.

Y el nueve de noviembre Brasil se despertaba atónita descubriendo la muerte de Gal Costa (77 años). Nacida en 1945 en Salvador de Bahía como Maria da Graça Costa Penna Burgos, la cantante jugó un papel capital en la revolución tropicalista de mediados de los sesenta. Debutó en 1967 con Domingo, disco grabado a medias con Caetano Veloso, y sólo un año después su voz de terciopelo se hizo fuerte en Tropicália: ou Panis et Circenses, álbum fundacional de la nueva bossa nova psicodélica al que contribuyó con éxitos como Baby, Mamãe coragem y Parque industrial.

También murió este año el guitarrista y cantante inglés Wilko Johnson, cofundador de Dr. Feelgood y banda sonora de los bares británicos durante los años 70 y 80 hasta el punto de que su rock macarrilla y pendenciero fue bautizado como pub rock. Entre 1975 y 1977, en el momento preciso en el que se desata el punk (y los termina arrollando), los Feelgood publican tres álbumes de estudio y uno en directo que los propulsan como una de las bandas favoritas del país. Los discos son estupendos: Down by the Jetty (1975), Malpractice (1975) y Sneakin’ Suspicion (1977), mientras el directo, Stupidity (1976), se convierte en un superventas.

No podemos olvidar el fallecimiento de Christine McVie, la conmovedora música británica que dio voz a muchos de los grandes éxitos de Fleetwood Mac. Entre sus creaciones se encuentran temas como Say You Love Me, You Make Lovin’ Fun, Hold Me, Don’t Stop, Over My Head o Little Lies, todos ellos temas con melodías definidas y memorables con un corazón de blues. Y eso que aseguraba escribirlas rápido, sin demasiados quebraderos de cabeza. McVie fue incluida en el Salón de la Fama del Rock en 1998, como integrante de la banda, y poco después se retiró. Cultivó una breve carrera en solitario con tres discos y colaboraciones con otros artistas.

Tampoco se debe pasar por alto la muerte del compositor griego, pionero de la música electrónica, Vangelis. Falleció el 17 de mayo, en Francia, a causa del Covid-19. A finales de la década de los sesenta, Vangelis (de nombre real Evángelos Odysseas Papathanassíou) formó parte del grupo de rock progresivo Aphrodite’s Child junto a su primo el cantante Demis Roussos. A inicios de la siguiente década, Vangelis emprendió su propia carrera en solitario, decantada hacia la música electrónica. Durante estos años compone sus primeras bandas sonoras para el cine y la televisión, como La Fête Sauvage y L’Apocalypse des animaux. En 1975 ve la luz el álbum conceptual Heaven and Hell, al que sigue, en 1976 una de sus obras más conocidas, Albedo 0.39. La música de Vangelis llegó a un público masivo gracias a las bandas sonoras de películas como Carros de fuego y Blade Runner. También creó música para obras de teatro y la NASA le encargó el himno de la misión Mars Odyssey. Su último álbum de estudio, Juno to Jupiter, fue publicado en 2021.

Otros nombres importantes en el mundo del rock y el pop que nos dejaron en 202: Irene Cara (63), cantante, compositora, bailarina y actriz; el guitarrista Keith Levene (65), fundador del grupo británico The Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, acompañados por el manager de la banda, Bernard Rhodes, quien pidió al cantante Joe Strummer unirse al grupo. Con la deriva cada vez más política de The Clash Levene decidió dejar el grupo y tuvo aún más éxito con Public Image Ltd acompañado de John Lydon, el cantante de los Sex Pistols, donde utilizaba el nombre de Johnny Rotten, y pusieron los cimientos de lo que luego se conoció como postpunk; El músico de rockabilly Robert Gordon (75); La cantante y compositora de música country Loretta Lynn (90), una de las vocalistas que le dieron una visión femenina al country, o el pianista y compositor estadounidense de jazz Ramsey Lewis (87).

Sin olvidarnos de Jerry Allison (82), batería y último miembro superviviente de la formación original de los Crickets de Buddy Holly; el cantante y actor estadounidense Michael Lee Aday, más conocido como Meat Loaf (74); los vocalistas Syl Johnson (85) y Gary Brooker (76), cantante, teclista y fundador de Procol Harum; el cantante y compositor estadounidense Mark Lannegan (57), uno de los promotores del fenómeno ‘grunge’ que destacó como vocalista primero de Screaming Trees y después de Queens ot the Stone Age; El multiinstrumentista Ian McDonald (75), cofundador de King Crimson y Foreigner; o Bobbie Nelson (91), hermana de Willie Nelson y miembro de su banda. Otro de los casos más recientes ha sido el de Jet Black, batería y miembro fundador de The Stranglers, quien falleció el 6 de diciembre, a los 84 años.

España: Miguel Vicens, Manolo Sanlúcar y Pepe Barranco. En España también se marcharon grandes nombres. Nada más descorchar 2022 nos llegaron dos noticias tristes: la muerte de Ana Bejerano, solista del grupo Mocedades, y la de Jordi Sabatés, una figura fundamental del jazz en España, además de contribuir con su piano al rock catalán y la Nova Cançó. Sabatés fue integrante de grupos como Pic-Nic y Om (liderado por Toti Soler). También colaboró en discos de Pau Riba (Dioptria), Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor y Francesc Pi de la Serra. En 1971 formó el grupo Jarka. Junto al también pianista Tete Montoliu grabó en 1974 el álbum Vampyria. En 2004 hizo un acercamiento escénico al imaginario del cineasta aragonés Segundo de Chomón. El más llamativo fue el del compositor, guitarrista, investigador y escritor Manolo Sanlúcar, quien nos dejó a los 78 años a causa de una insuficiencia renal. Coció sus inicios al calor de una tahona caldeada por la guitarra paterna, al punto que la primera vez que Manolo Sanlúcar se abraza al instrumento fue en el bautizo de su hermano Isidro, para después, a los nueve años de edad, comenzar ya a recibir las primeras lecciones del padre. Fue uno de los grandes de la guitarra, un innovador siempre asentado en el clasicismo y derrochando talento y buen gusto. Sus primeras grabaciones en solitario fueron realizadas entre 1968 y 1973, período en el que grabó cinco discos: Flamenco, Inspiración y los tres volúmenes de Mundo y formas de la guitarra flamenca. Su último álbum, La Voz Del color, vio la luz en 2008. Un año antes publicó sus memorias, El alma compartida. Memorias.

Menos popular pero igualmente trascendente fue Miguel Vicens, bajista de Los Bravos, uno de los grandes grupos españoles de los años sesenta. Aunque nació en El Ferrol, al poco de nacer, su familia se estableció en Mallorca. Allí militó en Mike and The Runaways, grupo liderado por Mike Kennedy del que también formaba parte el batería Pablo Sanllehí. En 1965 nacieron Los Bravos de la fusión de Mike and The Runaways (Vicens, Kennedy y Sanllehí) y Los Sonor (el guitarrista Antonio Martínez y el teclista Manuel Fernández).

Cuando el frío apretaba, en diciembre, nos llegó la noticia de la muerte de Pepe Barranco, líder del mítico conjunto madrileño Los Estudiantes, cuya formación más conocida quedó conformada tras la llegada de un jovencísimo Fernando Arbex (posteriormente, en Los Brincos, Alacrán y Barrabás), a la batería, forman parte de la primera avanzadilla rockera surgida en España a mediados de los años cincuenta. De hecho, se convirtieron en uno de los primeros conjuntos en grabar un disco de rock and roll en nuestro país, además de mostrar aquel nuevo ritmo en la gran pantalla, con su aparición en filmes como Pasa la tuna (Elorrieta, 1959). Barranco está considerado, sin duda alguna, uno de los pioneros de la música moderna en castellano.

En el mundo latino también se fueron grandes músicos, entre los que sobresalen dos: el cantautor cubano Pablo Milanés y el brasileño Erasmo Carlos. En este año que ahora termina también se fue el cantautor y poeta cubano, Pablo Milanés, uno de los grandes músicos de la Cuba revolucionaria, que luego rompió con ella, poeta de la melancolía, del amor y del desamor, de la esperanza, autor de himnos como Yolanda, Yo no te pido, El breve espacio en que no estás o Yo pisaré las calles nuevamente, canciones eternas que junto a las de Silvio Rodríguez, han acompañado y seguirán acompañando a generaciones de latinos.

En cuanto al brasileño Erasmo Carlos fue uno de los representantes del movimiento musical y cultural surgido en los años sesenta Joven Guardia, junto a Roberto Carlos y Wanderléa, entre otros. A lo largo de sus más de cincuenta años de carrera compuso unas quinientas canciones y colaboró activamente, mano a mano, con Roberto Carlos en la composición de muchas de sus piezas más populares, como Amigo, La distancia, Un millón de amigos, Emociones, Detalles o El progreso.