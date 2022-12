Warhol el eterno rey del Pop

Este año se cumplieron 35 años de la muerte de Andy Warhol, pintor, ilustrador, cineasta, escritor y trabajador incansable, el rey del pop art, que, pese a los años transcurridos desde su fallecimiento, sigue siendo uno de los creadores más presentes en la escena artística internacional. El eterno rey del Pop Art. Definido como el “niño estadounidense duro, con una voluntad y una astucia sorprendentes para desviar todos los vientos a su favor”, logró que los objetos cotidianos se convirtieran en obras de arte y conquistaran su lugar en los museos. Andy Warhol nació en Pittsburgh (Pensilvania), el 6 de agosto de 1928, con el nombre de Andrew Warhola, en el seno de una familia de inmigrantes oriundos de Eslovaquia. Era el más pequeño de tres hermanos y si bien una enfermedad neuronal lo postró en cama durante un año, mientras se recuperaba, se empapó y coleccionó imágenes de estrellas de cine, al tiempo que aprendió a dibujar bajo las instrucciones de su madre.

Fue ese el embrión del artista y fue luego, su padre, un trabajador de la construcción, el que apostó por su talento; lo envió a una de las universidades más importantes de Estados Unidos y en 1949 se convirtió en el único Warhola con un título universitario. Y al tiempo que dejó su localidad natal para instalarse en Nueva York, abandonó la ‘A’ de su apellido y ahí nació Andy Warhol, autor radical y vanguardista, exponente de una turbulenta década de los sesenta en la que, de elementos cotidianos o rostros conocidos, nacieron sus obras más emblemáticas que lo convirtieron en el mayor exponente del pop art.

“Cuando coges el pop, nunca vuelves a ver un letrero de la misma manera. Cuando piensas pop, América nunca vuelve a lucir igual”, decía el artista estadounidense en uno de sus conocidos aforismos.

Obsesionado por las series, fue eliminando de sus trabajos los rasgos expresionistas hasta reducir su obra a una repetición de un elemento popular procedente de la cultura de masas, el mundo del consumo o los medios de comunicación, que tan bien dominaba Warhol.

Con un método de trabajo basado en un proceso mecánico de serigrafía con el que reproducía sus obras, y que él mismo definió como “propio de una cadena de montaje”, los rostros de mitos contemporáneos como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy o Mao Tse-tung empezaron a contemplarse en todo el mundo, al igual que las mundanas latas de sopa Campbell, las botellas de Coca-Cola o las instalaciones con cajas de salsa Heinz, que permanecen en el imaginario colectivo: la serie ‘Latas de Sopa de tomate Campbells’ consta de 32 lienzos, uno por cada variedad que la marca comercializaba en 1962. Fue la obra que le granjeó la fama y los detractores junto a sus famosísimas Marilyn Monroe, retratos en colores muy vivos de la actriz, recién fallecida en 1962, y que usaba una fotografía de la promoción de la película Niágara. Warhol jugó con la sexualidad, con lo underground y con la polémica mientras vivía de una forma bohemia entre la aristocracia de la época.

Sabiéndose un icono, un año antes de su muerte Andy Warhol creó su más célebre serie de autorretratos, dándose a sí mismo como legado a la Historia. Ya lo había hecho antes con Mao, a quien representó maquillado el mismo año que Nixon visitó por primera vez China. Está considerada una de sus mejores pinturas. Completa la lista su botella de Coca-Cola, toda una declaración de (malas) intenciones con el consumismo que, irónicamente, es una de las obras de Warhol más caras: 57,2 millones de dólares.

El artista, desde entonces el eterno contemporáneo, se adaptaba así a la definición que de él hizo el galerista y crítico estadounidense Dave Hickey: “fue el más pasivo de los revolucionarios modernos. Nunca se enfrentó a nadie ni alzó la voz. Nunca desafió nada de manera directa ni criticó abiertamente el statu quo. Siempre pareció hacer lo correcto en la medida de lo posible, a la vez que, sin darse cuenta, lo ponía todo patas arriba y provocaba una revolución”.

THE FACTORY, UNA LEYENDA. En 1963 fundó The Factory, un estudio de arte situado en la quinta planta del número 231 de la calle 47 Este en Midtown, Manhattan, Nueva York. El estudio funcionó entre 1963 y 1968, fecha en la que Andy lo trasladó a la sexta planta del número 33 de Union Square Oeste, cerca del famoso club y restaurante Max’s Kansas City.

IMAGEN PÚBLICA. Desde muy temprana edad, Andy Warhol estuvo muy interesado en adoptar otra identidad. De hecho, una obra que presentó a la exposición de Artistas Asociados de Pittsburg prueba una profunda inconformidad con su físico. Un malestar que le llevó a usar sus famosas pelucas desde 1950, y a someterse a una operación de nariz siete años después.

En el plano profesional, sus trabajos en las citadas revistas y diseños para firmas como Miller (zapatos) le permiten amasar una pequeña fortuna. Peros sus expectativas artísticas distan de estar satisfechas. En 1952 realiza su primera exposición individual, titulada Andy Warhol: 50 dibujos basados en los escritos de Truman Capote. A partir de aquí los premios se suceden. El sueño comienza a diluirse en realidad.

Andy quiere pintar, quiere ser reconocido, alcanzar la fama. Tras esa inquietud, un profundo miedo. Llegó a decir: “me aterroriza, me esemece poder perder todo en un minuto y volver a ser miserable, estar sin un duro”. Algo que nunca ocurrió. Desde los años cincuenta, Warhol cosechó sólo aplausos. Se sucedieron las exposiciones por diferentes países y comenzó la fiebre del Arte Pop.

Surgen las primeras serigrafías de la sopa Campbell, las botellas de Coca-Cola, envases de jabón, personajes del cómic o mitos eróticos como Marilyn. Gracias a su contacto con Fred Hughes, se convierte en el retratista de la alta sociedad, que va de Nixon a la Reina de Inglaterra. Estamos iniciando la década de los setenta. Poco antes, en julio del 68, resultó gravemente herido por los disparos de Valere Solanis, único miembro de la Society For Cutting Up Men. Las balas no pudieron con él, y resurgió con más fuerza. Su frenético quehacer le llevó a diversificar su actividad. Desde el cine a la escultura, el mundo multimedia o el editorial, además del arte. Simples soportes que analizaron la fuerza creadora de Andy Warhol.

Y tal como deseó siempre, fue reconocido su talento. Sirva como ejemplo que, con motivo de una exposición suya, Estocolmo cubrió la fachada de su museo con papel pintado de vacas. A pesar de su apariencia tranquila, en la mente de Andy siempre bullían nuevas y sorprendentes ideas. Inauguró una discoteca en Nueva York llamada Area, donde creó una escultura invisible con su propia persona y llegó a trabajar en una serie sobre la historia de la televisión.

El incansable artista cayó enfermo e ingresó en un hospital de Nueva York, donde falleció inesperadamente el 22 de febrero de 1987 a causa de una operación de vesícula biliar. Los funerales se celebraron en la catedral de San Patricio y a ellos acudieron más de dos mil personas. Sus cenizas descansan en su localidad natal de Pittsburgh (Pensilvania). Fue la ciudad que abandonó de joven para triunfar, atraído por la fama. Es el escenario al que volvió para demostrar que fue, es y será siempre Andy Warhol.