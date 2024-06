Vimianzo, onde a festa nunca remata

Ao longo de ano o concello de Vimianzo é escenario de diferentes festas e eventos que se desenvolven nas diferentes parroquias que o integran. A continuación presentamos a relación daquelas máis destacas, que contribúen a posicionar á localidade como unha das máis festeiras da súa contorna.

O Asalto ao Castelo de Vimianzo é quizais a máis popular. Non se trata dunha festa histórica. Na celebración fúndese o actual coa inspiración medieval das revoltas das Irmandades no século XV, co seu espírito reivindicativo e de loita. O Asalto naceu como acto de rebeldía espontáneo por parte do grupo de rapazas e rapaces da asociación Axvalso, molestos polo trato que recibiran “dos que poden”. De maneira pacífica e alegre improvisaron unha noite de protestas diante do Castelo.

Outra das datas importantes do calendario vimiancés é a Faguía do Carnés, festa declarada de Interés Turístico de Galicia. Esta festa, de índole relixiosa, pero tamén gastronómica, celébrase cada 9 de xullo, véspera de San Cristovo, na parroquia de Carnés.

Esta celebración foi recuperada no ano 1981 por iniciativa dun grupo de veciños da parroquia. Aínda que segue conservando moitos elementos herdados do pasado, o acto central é a degustación dos callos. Unha das máis populares, porén, que mesmo trasladou as fronteiras da localidade, é a Rapa das Bestas, que conta con máis de dúas décadas de tradición e é mostra do pouso de centos de anos de coidado do gando no monte.

Os cabalos salvaxes son baixados de Monte Faro o sábado 20 de xullo a partir das 8.30 horas da mañá, para logo descender ao val ás 13 horas.

O domingo 21 terá sobre as 17 horas, a rapa das Bestas no curro do Campo da Areosa. Será o momento no que aloitadores e aloitadoras, novos e vellos, vaian saltando ao curro para conseguir cortar o pelo dos cabalos salvaxes.