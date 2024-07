Camariñas encoméndase á virxe dos mariñeiros

Camariñas prepárase para vivir as súas tradicionais Festas do Carme do 15 ao 19 de xullo, unha celebración chea de devoción, alegría e cor na honra da Virxe do Carme, a Santa Patroa dos mariñeiros. Estes cinco días prometen unha experiencia inesquecible para residentes e visitantes, cunha programación que combina fervor relixioso e actividades festivas.

As festas comezarán o luns 15 cun estalido ás 12:00 horas, cando 21 salvas de bombas anunciarán o inicio das festividades. Seguidamente, os nenos do campamento de verán de Camariñas darán inicio á tradicional Mini Danza de Arcos, enchendo de cor e música as rúas. Ás 13:00 horas, celebrarase a entrega do prestixioso galardón Camariñán do Ano, un recoñecemento aos logros destacados na comunidade.

O martes amencerá coa Danza de Arcos de Camariñas, que percorrerá as rúas a partir das 9:00 h, acompañada dun grupo de gaitas. A mañá continuará con alboradas e pasarrúas, e a solemne ofrenda floral diante da estatua do Carme ás 11:00 horas. A procesión desde a igrexa de San Xurxo culminará nunha misa de campaña ás 12:00 horas, coa participación do Coro Parroquial de Camariñas. A chegada da Virxe ao porto será recibida cunha traca de bombas e a tradicional procesión marítima.

Pola tarde, continuarán os pasarrúas de charangas e gaiteiros, e ás 23:00 horas, as orquestras Trébol e New York animarán unha gran verbena. Ás 00:30h, un impresionante espectáculo de fogos artificiais iluminará o ceo.

O mércores, a xornada principiará con pasarrúas de bandas de gaitas e música. Ás 12:00 horas, a procesión de subida da Virxe do Carmen encherá as rúas de fervor, seguida dunha gran traca de bombas. A sesión vermú ás 14:00 horas estará amenizada pola orquestra Lume, que tamén actuará na verbena nocturna xunto á popular orquestra París de Noia.

O xoves 18, a partir das 17:00 horas, terá lugar unha gran sardiñada na Área da Vila, con actuacións musicais e actividades infantís. A noite continuará coa orquestra Olympus e a Disco Macro Impacto, con DJ Bermúdez e DJ Sonic.

O venres 19, o Carmen Dance Fest no Super Escenario-Groove Amigos pechará as festas con actuacións de Toni Seijas, Traffic House, Adrián Gold, Jaygo, Rafa Astray e 4,8k, asegurando unha despedida inesquecible.