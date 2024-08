O Mercado das Rutas do Mar chega a Muxía

O Mercado das Rutas do Mar cumpre 16 anos. É unha experiencia única para gozar da tradición mariñeira da rexión. Esta nova edición, que máis postos ten da historia, celébrase os días 10 e 11 de agosto.

O Mercado das Rutas do Mar é unha festa que Muxía organiza para conmemorar e celebrar a súa tradición e cultura mariñeira, así como para gozar da gastronomía, os oficios, a música e os aparellos de traballo relacionados co mar. Tamén se recoñece a influencia da cultura do campo, que desde hai séculos se entrelazou co labor marítimo para soster a vida dos habitantes locais.

O marineiro e armador Xosé Búa é o pregoeiro deste ano. Dará comezo á festa o sábado, 10 de agosto, ás 11.00 horas na proa do Cabo da Vila. Haberá pasarrúas e espectáculos para nenos e maiores, ademais do concerto de Aldaolado (13.00 horas).

Grupos de música tradicional como Xaramiños do Corpiño, Abaladeiras de Muxía, Fumes do Cal, Nin chica nin patacón, Vaiche boa, Fol de Veneno, Maruxía, Os Viqueiras de Ordes e Skaldir soarán durante toda a fin de semana.

O domingo, día 11, o mercado abre ás once da mañá. Despois chegará o momento de bailar e cantar. Pola noite, a partir das 21.30 horas, será a degustación gratuita de peixe espada no paseo marítimo. O gran espectáculo chegará ás 22.30 horas: unha actuación inspirada na canción Tataravoa do grupo Fillas de Cassandra.

O alcalde de Muxía, Iago Toba, asegura que os visitantes atoparán no mercado “os mellores manxares, as mellores bebidas, os mellores músicos polas rúas, os mellores espazos e escenarios, os mellores danzantes que hipnotizan cos seus movementos, os mellores produtos de terras foráneas e locales e os mellores artesáns”.

O máis importante, recorda, é “a nosa xente, a nosa cultura e as nosas tradicións”. “Sen iso non seríamos nada”, confesa.

O rexidor insiste en que estos dous días de festa serán para “vivir unha edición vistosa e impresionante”. Ademais, conta como novidade, “será a máis multitudinaria en numero de postos de todas cantas se teñen celebrado”.

Ademais dos espectáculos e da música, os nenos e nenas de Muxía e arredores terán unha zona infantil chea de xogos con un carrusel e unha noria. Unha fin de semana para gozar, comer e, por suposto, bailar coas diferentes agrupacións musicais.