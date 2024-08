Vimianzo pechará as festas co Día do Neno

Vimianzo está en festas do 9 ao 12 de agosto, pero será o luns cando chegue a xornada máis esperada: o Día do Neno. A rapazada poderá gozar de múltiples actividades para todos os gustos. Durante catro horas —de 17.00 a 21.00—, haberá inchables, tanto en seco como de auga, e a gran festa da escuma. Nesta cita non faltará a animación musical, que correrá a cargo de DJ Rokiño. Será un momento especial para compartir con amigos e familiares.

O Día do Neno é a iniciativa perfecta para poñer fin a unhas festas que, nos días previos, tendrá moita música da man das principais orquestras de Galicia, que ofrecen repertorios coñecidos por todos.

Durante os tres días de festexos, os pequenos tamén terán atraccións para todos os gustos.

Da París de Noia ao Combo Dominicano

O que non falta nunca nas festas de verán de Vimianzo é a música. Por iso, a comisión de festas quixo forzar un esforzo extra e contar coas mellores orquestras de Galicia para facer que estes días sexan inolvidables.

A festa comeza hoxe, venres 9 de agosto, coa orquesta Cinema e a discoteca móvil Full, que contará co ritmo de DJ Rokiño.

O sábado 10 de agosto será o turno do Combo Dominicano, xa un clásico en Vimianzo. Despois, subirá ao escenario a orquestra Principal.

O domingo 11 é un dos días grandes da celebración en Vimianzo coa actuación da orquestra París de Noia, que presenta por fin o seu espectáculo Welcome to the party!. A festa continuará pouco despois co súper repertorio da orquestra Alianza.