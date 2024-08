Fe e música na honra da Virxe da Xunqueira

Cee prepárase para gozar de cinco días de festa na honra á Virxe da Xunqueira (do 13 ao 17 de agosto), a patroa local. As celebracións comezan hoxe ás 21.30 horas co pregón a cargo de Manuel Antonio Couceiro Cachaldora, párroco da Xunqueira de Vilagarcía e presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, quen mantén unha estreita vinculación coa localidade.

Tras o pregón, a Banda de Gaitas de Paramos (Tui) ofrecerá un concerto. Unha agrupación que xa actuou nos últimos anos en Cee con gran éxito. En 2023, obsequiaron aos ceenses cunha peza que titularon Adicado a Cee.

O mércores, día 14, a verbena será amenizada pola orquestra América de Vigo, cuxa música se verá complementada cun Festival Remember.

O xoves 15 será o día grande da Xunqueira. A charanga O Rumbo , de Sardiñeiro, encargarase dos pasacalles e a Banda de Música de Cee ofrecerá un dobre concerto ás 13.30 e 20.00 horas. Cinema e Ritmo Novo amenizarán a verbena. A medianoite, a música deixará de soar por uns minutos para que veciños e visitantes poidan gozar de fogos artificiais.

O día 16, festividade de San Roque, a charanga Peta Forte animará as rúas, xunto coa Banda de Música Santa Cruz de Ribadulla, que actuará ás 13.30 e as 20.00 horas. A orquestra Extremo e a discoteca Mega CDC poñerán música á verbena e, a medianoite, darán paso ao concerto central a cargo da artista Natalia, de Operación Trifunfo 1.

Os festexos concluirán o sábado, día 17, cunha macro sesión vermú, a partir das 13.30 horas e con xogos e actividades de animación para os máis pequenos ás 17.00 horas na Alameda. O broche poñerano a orquéstra Panorama e A Mega CDC na verbena.

Con todo, a diversión en Cee continuará o domingo, día 18, cunha exhibición de baile a cargo do alumnado do Club Arte e Movemento. A cita é ás 20.00 horas na Praza da Constitución.