Cinco xornadas festivas con actividades para grandes e pequenos

O municipio de Camariñas celebra as súas festas máis esperadas. Entre hoxe e o sábado 19, as rúas da vila encheranse de música, actos litúrxicos e actividades para toda a familia co obxectivo de conmemorar a patroa dos mariñeiros, a Virxe do Carme. Unha das citas imperdibles da época estival na Costa da Morte, na que destacan a tradicional procesión marítima e a popular Danza dos Arcos.

Os festexos comezarán hoxe, ás 12.00 horas, cos nenos e nenas da vila como protagonistas. Pois, serán os asistentes ao Campamento de Verán do Concello os encargados de realizar a saída da popular Mini Danza de Arcos. Un evento que dará paso á entrega do galardón de Camariñán do Ano, que se celebrará na Praza do Concello. Para os máis pequenos, desde as 17 ás 20 horas, na Praza do Mercado, haberá diferentes colchonetas con acceso libre para todos. A parte musical estará a cargo da Charanga Louband, protagonista do pasarrúas pola fachada marítima.

O día grande, mañá mércores, estará dedicado á Virxe do Carmen e entre as actividades programadas destaca a tradicional procesión. A xornada comezará coa homenaxe a Lucía Carril Ageitos, na Praza do Concello, e dará paso á popular Danza de Arcos de Camariñas. A continuación, realizaranse as alboradas e pasarrúas coa banda de Música de Ferrol e varios grupos de Gaitas. Como cada ano tamén terá lugar a tradicional ofrenda floral diante da estatua do Carme, seguida da misa de campaña co Coro Parroquial de Camariñas, no porto da vila. Ao remate comezará a esperada procesión marítima na que a Virxe percorrerá a ría de Camariñas ata Muxía, nun dos momentos máis especiais das festas. Posteriormente comezará a sesión vermú a cargo da orquestra Escaparate e pola tarde serán as charangas Rumbo de Finisterre e Noroeste as protagonistas. A traca final terá lugar coa gran verbena nocturna a cargo das orquestras Escaparate e Panorama.

O xoves a Banda de Música de Cee será a encargada de inaugurar a xornada cun pasarrúas que dará paso á tradicional procesión de Subida da Virxe, ás 12 horas, na que retorna á súa ubicación. A misa solemne, realizada na Igrexa de San Xurxo, levarase a cabo xusto despois dando lugar á traca de palenque. A orquestra Fuego será a encargada da sesión vermú e, pola noite, actuará acompañando ao Grupo Bomba.

O venres, comezarán os festexos coa Gran Sardiñada e ambiente musical en directo. Os máis pequenos terán tamén actividades como unha festa con inchables. A verbena estará a cargo da orquestra Miramar e a Disco Móvil Macro Impacto.

Especial das festas do Carmen de Camariñas 2025 / ECG

As cinco xornadas de festa terán o seu colofón final o sábado. A xornada comezará ás 14 horas coa actuación do grupo Alcázar, que amenizará a sesión vermú. O punto final, coa gran verbena de peche, terá como protagonistas –de novo– ao grupo Alcázar, a La Banda de Ayer e á Disco Móvil Impacto.