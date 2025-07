O verán en Vimianzo escríbese con «s» de sol

Vimianzo enche de cultura as noites de verán coa programación Vimiansol, unha aposta pola arte na rúa, espectáculos para todos os públicos e concertos ao aire libre.

Este venres, 26 de xullo, ás 21:00 horas a Praza do Concello, acolle o espectáculo Circando, da compañía Artefeito, unha proposta que combina humor, acrobacia e narración visual.

O 1 de agosto, a música toma o relevo co concerto do grupo Eburnie, en colaboración coa ONG Égueire, que traballa en proxectos de cooperación en Costa de Marfil. A cita será ás 21:00 horas no Castelo de Vimianzo, que tamén acollerá, o día 2 de agosto, o directo da cantante Rocío Caamaño, unha das voces emerxentes da música galega contemporánea.

ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025 ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025

O calendario continúa o 16 de agosto, ás 21:00 horas na praza do Concello, con O Minotauro, un espectáculo do artista multidisciplinar Nacho Flores. O 23 de agosto, tamén ás 21:00 horas na praza, a compañía La Finestre Nou Circ presenta Tranvía nº 12, un espectáculo que mestura teatro xestual e circo contemporáneo cunha estética cinematográfica. E para pechar o ciclo, o 30 de agosto, Kote Malabar chega cun dos seus clásicos: Cirkote, unha función de clown e malabares chea de ritmo e participación.