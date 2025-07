Un río que desemboca no mar e pedras que contan historias

Hai lugares onde a natureza non pide protagonismo, simplemente está, poderosa e impoñente. En Dumbría, é a paisaxe a que se encarga do espectáculo.

A Fervenza do Ézaro, único salto de auga en Europa que desemboca directamente no océano, ofrece no verán unha posta en escena extraordinaria: as noites de venres, sábado e véspera de festivo, entre as 22.30 e as 00.30 horas, acéndense os focos e a forza do río Xallas transfórmase nun xogo de luces e sombras que aumentan a súa beleza.

Detrás da fervenza, o Monte Pindo convida a subir sen présa. A ruta que o percorre permite tocar coas mans o granito milenario, adiviñar figuras nas rochas e entender por que a tradición galega o considera o ‘Olimpo celta’ e lle atribúe lendas de deuses, mouras e loitas esquecidas.

Desde o cumio do Pindo, a vista é de 360 graos sobre o Atlántico aberto e o perfil de toda a Costa da Morte.

Oficina de Turismo e CIR

O concello de Dumbría dispón de dous espazos para quen queira saber máis antes ou despois de explorar a zona.

A oficina de turismo do Ézaro está aberta de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 e de 14:30 a 20:00 horas, con persoal que ofrece información práctica e recomenda percorridos segundo os intereses de cada visitante.

Pola súa parte, o Centro de Interpretación de Rutas (CIR) Monte Pindo e Fervenza do Ézaro abre tamén de martes a sábado, pero só polas mañás, de 10:00 a 14:00 horas. Alí explícase con mapas, paneis e materiais audiovisuais a xeoloxía, flora, fauna e simbolismo destes dous espazos.

En Dumbría cada quen pode construír a súa propia aventura, xa sexa coa cámara na man, coa mochila ás costas ou simplemente cun momento de silencio e contemplación fronte á inmensidade do mar.