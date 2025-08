Dumbría vive dous días de festa nun escenario único

O Concello de Dumbría convida un ano máis á veciñanza e ás persoas visitantes a gozar da Festa da Praia do Ézaro, que celebra a súa 38ª edición esta fin de semana nun escenario único entre o mar e a fervenza. Serán dúas xornadas cheas de diversión, natureza, deporte e cultura popular, cun programa pensado para todos os públicos.

A programación arrinca mañá ás 16.00 horas coa proposta Todos a xogar con Garabato Xogos, que inclúe obradoiros infantís, xogos de habilidade e inchables. Ás 19.00 h. terá lugar o espectáculo Hoxe si! Sempre arriba e, a continuación, ás 20.15 h., actuará a Coral Eburnie.

Pola noite, a música será a protagonista na contorna da fervenza do Ézaro co espectáculo Guateque Yé Yé, da Gramola Yé Yé, que encherá de ritmo este escenario natural. A xornada rematará cun dos momentos máis agardados do verán na Costa da Morte: a iluminación da fervenza, prevista para as 22.30 horas.

O domingo, a festa continúa de 12.00 a 13.30 e de 16.00 a 20.00 con novas actividades infantís. Ao mediodía celebrarase unha gran sardiñada popular, amenizada polo pasarrúas da charanga O Rumbo. Xa pola tarde, os máis deportistas poderán participar na OCR Praia do Ézaro, unha proba de obstáculos que combina natureza e resistencia.

ESPECIAL FESTA DA PRAIA DO ÉZARO / ECG

Non faltarán tampouco os xogos tradicionais nin a música, que porá o broche final coa actuación da orquestra Finisterre. Así, a Festa da Praia do Ézaro consolídase como unha cita clave do verán na comarca.