Festas do Verán de Vimianzo
Saúdo da alcaldesa
Queridos veciños e veciñas de Vimianzo:
Cunha gran ilusión e ledicia escribo, un ano máis, estas liñas para darlle a benvida ás festas patronais de Vimianzo, un dos momentos máis esperados do ano. As nosas rúas énchense de vida, de música e de emoción por compartir momentos tan especiais cos nosos seres queridos.
Vimianzo convértese, durante estes días, nun lugar no que os reencontros son os protagonistas: coas nosas familias, cos amigos de sempre, cos veciños e veciñas... Nun lugar no que rir, bailar, cantar e, en definitiva, celebrar.
As festas na honra a San Roque e a Virxe do Carme son moito máis ca unha tradición: son o reflexo da nosa identidade, da maneira de compartir e celebrar o que somos.
Cada ano, estacita é como un sopro de aire fresco que nos permite desconectar da rutina e revivir vellos costumes ao mesmo tempo que creamos novas lembranzas que transmitiremos de xeraciónen xeración.
Por iso, quero agradecer a todas as persoas que fan posible que estas festas sexan unha realidade ano tras ano. En primeiro lugar, á Comisión de festas polo seu esforzo constante e polo traballo que levan ao cabo ao longo de todo o ano. Sen a súa dedicación e empeño nada disto sería posible.
Tamén quero recoñecer o labor dos corpos de seguridade e dos equipos de limpeza, mantemento e servizos básicas. Grazas ao seu bo facer e dedicación, podemos vivir estes catro días de festa con seguridade e comodidade.
E, por suposto, grazas a vós, veciños e veciñas, polo enorme entusiasmo que ano tras ano poñedes nesta festa. Sodes o corazón desta celebración, quen lle dá vida a cada acto e quen mantén viva a tradición.
Deséxovos unhas festas inesquecibles, cheas de alegría e ledicia. Desexo que celebremos con intensidade, sempre desde o respecto, e que sigamos facendo das festas de agosto un símbolo de Vimianzo. Felices festas!
