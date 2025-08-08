Mercado das Rutas do Mar de Muxía
Xabier Díaz abrirá o telón do mercado das Rutas do Mar
O artista coruñés subirase ao escenario xunto coas Adufeiras de Salitre
Iago Rodríguez
Muxía celebra esta fin de semana a XVII edición do seu tradicional Mercado das Rutas do Mar, unha das grandes citas do calendario estival do Concello na que se homenaxea a tradición mariñeira da rexión, así como a cultura do campo que os veciños manteñen dende hai séculos ata tempos actuais. Dúas formas de vida que foron e seguen sendo piares fundamentais para os habitantes locais.
A celebración ten lugar concretamente na vila da Barca, onde como de costume, veciños e visitantes poderán acercarse a diversos postos de artesanía para degustar exquisitas propostas culinarias en establecementos de gastronomía e pasar un rato animado da man de diferentes espectáculos, como cos pasarrúas que recorrerán a localidade e outras actuacións musicais. Ademais, haberá tamén actividades dirixidas a entreter ao público máis pequeno, coma os contacontos.
O momento máis esperado
O festexo conta cunha programación que abrangue distintas actividades lúdicas para tódolos públicos, cuxo prato forte é o concerto de Xabier Díaz xunto coas Adufeiras de Salitre.
Díaz é un dos principais expoñentes do folclore galego. Conta con máis de trinta anos de experiencia en diferentes proxectos de música tradicional, os cales lle fixeron valedor de numerosos recoñecementos, como o Premio da Academia de Música á mellor canción en galego (2011) ou o de mellor grupo de música folk na primeira edición dos Premios Martín Códax da Música (2013).
Por outra banda, as Adufeiras de Salitre son once mulleres que colaboran con Xabier Díaz dende o ano 2015 enriquecendo as súas obras mediante a percusión e a voz.
Ese ano foi cando lanzaron o seu álbum conxunto, The Tambourine Man, no que tamén participaron os artistas Gutier e Javier Álvarez . Este traballo expón unha renovación da música popular galega añadindo un enfoque vangardista.
A súa segunda colaboración saíu á luz no 2018 co disco Noró. Un retrato da vida cotiá de Xabier Díaz e que segue o estilo das músicas que habitan o noroeste peninsular.
A continuación, volveron a traballar xuntos para publicar o seu terceiro proxecto conxunto, As Catedrais Silenciadas. Un berro de alerta ante a despoboamento do rural e a perda de identidade que mostra as melodías coas que Díaz se topou ao longo da súa vida nas aldeas, con sons de instrumentos da música étnica e a armonia modal.
O último álbum que compuxeron foi Axúdame a sentir, que ten este nome na honra da súa avoa Obdulia, a cal lle repetía esta frase con frecuencia. Este título está conformado por un conxunto de temas que representan a nostalxia do artista e conta coa participación de músicos de diversos estilos.
Dende que decidiron xuntarse nunha formación non fixeron máis que cultivar éxitos e crecer de forma constante ata alcanzar un nivel internacional. Tal é así que levan feitos case 400 concertos en tódolos recunchos do mundo: Buenos Aires, Oslo, Lisboa, Argel, Glasgow, Madrid, Bariloche, Colonia, Londres, Gotemburgo, Rotterdam, Bruselas, Gante...
