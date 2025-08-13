Festas da Xunqueira en Cee
Música e tradición na honra da Virxe da Xunqueira
Veciños e visitantes poderán gozar de diversas actuacións para tódolos públicos ata o sábado
Redacción
Cee dá hoxe comezo ás súas festas patronais, que terán lugar ata o sábado 16 de agosto. Os festexos deste ano serán máis especiais que de costume, xa que, por primeira vez, a Virxe da Xunqueira encabezará a procesión do 15 de agosto como Alcaldesa Perpetua.
A troula comezará esta noite co pregón de Carlos Oliete, exdirector de Ferroatlántica, unha das empresas referenciais da comarca da Costa da Morte. Será na Praza da Constitución ás 21.15 horas.
A continuación, chegará a primeira das verbenas, amenizada polas orquestras La Bamba e Panorama City a partir das 23.00 horas.
Os encargados de poñer a música no día de mañá serán a orquestra Fuego, a disco móbil CDC e unha sesión remember na que soarán algúns dos grandes éxitos das décadas dos 90 e 2000 da man dos Djs Rubén Martínez e Rodeiro.
O venres 15, o día grande das celebracións, comezará co pasarrúas a cargo da charanga O Rumbo e, ás 13.30 horas, poderáse gozar dunha sesión vermú coa música da Banda de Música de Cee e a orquestra Atenas. A partir das 17.00 horas, amenizará o ambiente a asociación Rapacollóns e, ás 20.30 h., a Banda de Música de Cee volverá ser protagonista dando un concerto.
Ás 23.00 h. chegará a esperada verbena, na que as orquestras Atenas e Trébol porán o público a bailar. Seguidamente, á medianoite, terá lugar un dos momentos que máis expectación xera nestas datas: o espectáculo de fogos artificiais.
Para finalizar, o sábado 16, día de San Roque, a festa continuará cun pasarrúas da man da charanga Peta Forte e unha macrosesión vermú a cargo da Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, o grupo Elebé 2.0 e a cantante coruñesa Judith Cundíns.
Os máis pequenos tamén se poderán divertir a partir das 17.00 horas coa festa infantil no paseo marítimo e, antes da verbena, a Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla ofrecerá un concerto. Os festexos pecharán coas actuacións do grupo Elebé 2.0 e a orquestra Fania Blanco Show.
Patroa de orixe lendaria
A Virxe da Xunqueira é recoñecida por todos ceenses pola súa fascinante e milagrosa historia. Segundo conta a lenda, nun día de tempestade, uns mariñeiros estranxeiros estaban listos para emprender a viaxe de volta ao seu país. Non obstante, sentiron unha forza externa a eles que non lles permitía saír do lugar, polo que, ao ver que os seus esforzos non daban froitos, decidiron adentrarse en terra firme. Así, ao poñer un pé no que hoxe coñecemos como Cee, atoparon entre uns xuncos unha imaxe da Virxe co neno en brazos. A partir dese acontecemento, esta pasaría a ser coñecida como a Virxe da Xunqueira ou ‘A Aparecida’.
Especial das festas da Xunqueira en Cee 2025Especial das festas da Xunqueira en Cee 2025
Na honra da patroa espiritual da vila construíuse entre os séculos XIX e XX o Santuario Nosa Señora da Xunqueira. Este erguiuse sobre os restos da antiga igrexa de Santa María de Cee e, o seu legado e a lenda que o envolve, convérteno nun punto que deben visitar todos os que desexen coñecer a espiritualidade, o patrimonio e a historia da Costa da Morte.
