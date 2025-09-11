Romaría da Virxe da Barca en Muxía
París de Noia, Los Satélites e Soraya actuarán en Muxía
iago rodríguez
A vila de Muxía celebrará dende venres ata o próximo luns a Romaría da Virxe da Barca, unha das festas máis antigas e concorridas de Galicia, declarada de interese turístico nacional dende 1989. Nestas datas, miles de veciños e peregrinos de lugares afastados inundan as rúas do municipio coruñés para honrar a súa patroa, formando así un espazo onde a devoción e a diversión conxúntanse perfectamente.
A troula dará comezo mañá, venres, cun pasacalles que amenizará o ambiente e unha sesión vermú a cargo a disco móbil CDC, que animará a verbena xunto a orquestra Kubo.
Xa polo sábado, a xornada arrancará con outro pasacalles, que dará paso a unha macro sesión vermú da man da orquestra Alianza. Pola noite, haberá unha gran verbena coas orquestras Alianza e París de Noia e, a partir das 00.30 horas, terá lugar un dos pratos fortes das celebracións, a gran sesión de fogos de artificio. Ademais, oficiaranse misas ás 11.00,13.00,18.00 e 19.00 horas.
O domingo, a xornada máis esperada, comezará cunha misa ás 11.00 horas. Con todo, o momento máis especial chegará as 13.00 horas, cando terá lugar a misa solemne con procesión da Santa hasta o porto de Muxía. O camiño que conduce ata o santuario da patroa, bordeado polos típicos postos de velas e rosquillas, convertirase nun fervedoiro de xente que buscará o mellor sitio entre as pedras para presenciar a súa chegada, así como de fieis que a visitarán para pedirlle ou agradecerlle favores.
Ás 14.30 horas, se poderá contemplar un dos espectáculos máis característicos da cita: a tirada da maior traca de bombas de palenque de toda Galicia. De seguido, haberá unha actuación da Coral Polifónica Virxe da Barca, que dará paso a unha macro sesión vermú amenizada polas orquestras Acordes e Galaxia.
Xa pola tarde levaránse a cabo dous actos litúrxicos, un ás 18.00 e outro ás 19.00 horas, e ao caer a noite as orquestras Los Satélites, Acordes e Galaxia porán a música para sacar a bailar aos festeiros.
O último día das celebracións, o luns 15, oficiaranse misas ás 10.00 e as 12.00 horas, esta última con procesión da Santísima Virxe da Barca ata o santuario. Ademais, un pasacalles animará o ambiente con música e bailes polas rúas e haberá unha sesión vermú protagonizada pola formación M-3 Show. Pola tarde, ás 19.00 horas, terá lugar o último acto relixioso e, chegada a noite, M-3 Show porá o broche final cunha verbena nocturna, que tamén contará coa actuación estelar da cantante Soraya Arnelas.
Tres pedras místicas
Nas cercanías do santuario encóntranse tres rochas usadas nun rito de culto pagano que logo foi cristianizado. Unha delas, a Pedra dos Cadrís, é frecuentada por persoas que padecen problemas reumáticos, que segundo as creenzas deben por debaixo dela nove veces. Por outra banda, segundo a tradición, a coñecida como Pedra de Abalar emite un son misterioso ante as persoas que son inocentes fronte acusacións, infidelidades ou virxindades. Tamén se di que produce un ruido por sí mesma como aviso dun naufraxio ou outra desgracia. Por último, a Pedra dos Namorados, con forma de asento cun gran respaldo, é visitada por parellas que se prometen amor e fidelidade.
