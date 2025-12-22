Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A música é a gran protagonista das festas en Camariñas

O municipio celebra o día 24 unha singular cabalgata xa que a encabeza Papá Noel

A música é a gran protagonista das festas en Camariñas | CEDIDA

Iago Rodríguez

Camariñas

O Concello de Camariñas non é alleo á celebración do Nadal e conta nestas datas cun intenso programa de propostas dedicadas a todas as idades. O próximo evento destacado na axenda é prato forte da vila, pois será cando Santa Claus visite a todos os nenos e nenas do municipio o 24 de decembro, día de Noiteboa, facendo unha cabalgata única na comarca que o levará a percorrer todas as rúas do municipio.

Esa noite, Camariñas festexará a Noiteboa coas sesións DJ de David Bermúdez, Rokiño, Cotelo e Omy Cid. O día 27, ás 18.00 horas, terá lugar o 10º aniversario da edición do vídeo Rei das Mareas, dedicado á memoria de Modesto Tajes, un mergullador e solidario rescatador da parroquia que é moi querido pola labor que cumpriu no mar en tempos pasados.

No acto proxectarase o vídeo e haberá unha actuación musical en homenaxe aos náufragos do San Fernando. Ao remate, haberá brinde con viños e petiscos.

‘De aquí para alá coas emocións’

E o 28 de decembro, Lidya Botana será a protagonista da xornada. Tamén coñecida como Bolboreta, esta música multinstrumentista e pedagoga musical galega representará o seu espectáculo melódico De aquí para alá coas emocións, na Casa de Pedra.

Esta función utiliza a música, danza, narración oral, teatro cómico e proxeccións audiovisuais para acercar aos infantes ás culturas e idiomas doutras partes do mundo.

Para despedir o ano, haberá unha gran festa durante a madrugada do 31 a cargo da disco móbil Impacto e os DJs Son1C, Omy Cid, Nyan Boe, Bs y Cheka´s.

Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025

Por último, os Reis Magos entrarán en Galicia polo mar de Camariñas para desfilar nunha gran cabalgata e facer paradas en todas as parroquias do municipio, nas que tamén se organizarán chocolatadas durante a tarde. Os máis pequenos despediranse do Nadal coa festa infantil no pavillón Víctor Hugo a partir das 18.00 horas.

TEMAS

