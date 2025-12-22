Talleres, actuacións e xogos para os rapaces de Dumbría
Vero Rilo interpretará ‘Contos no Nadal’ o 30 de decembro | Haberá espectáculo circense
Dumbría brilla con luz propia este Nadal. No Concello son conscientes de que a rapazada é unha das grandes protagonistas da festividade, que con ilusión, alegría e gañas de pasalo ben, goza ao máximo destas datas. E por iso se deseñou unha programación de actividades á altura.
Os máis novos xa gozaron a pasada semana da maxia do Nadal, pois recibiron a visita de Papá Noel nas distintas casas culturais do municipio, onde non desperdiciaron a oportunidade de pedirlle os agasallos que queren ver debaixo do árbore cando se levanten o día 25.
Con todo, a partir de hoxe, poderán gozar de incontables obradoiros de manualidades, cociña e xogos de mesa en horario de mañá nas casas culturais, con moitas sorpresas ao longo das xornadas. Esta tarde, nas instalacións do Conco, haberá unha actuación de maxia a cargo do mago Dani García; e o próximo luns, 29 de decembro, será a esperada Festa Infantil, que incluirá xogos, música, xantar e circo.
A Casa Cultural de Buxantes contará mañá cunha tarde de actuación da man da contacontos Talía, que interpretará a obra Mundos Contados. O venres 26, na Casa Cultural de Berdeogas, Esperanza Mara amenizaralle a xornada ás criaturas con música e contos como Elfa Carmiña.
O martes 30 será a quenda da artista Vero Rilo, que entreterá ao público infantil da Casa Cultural do Ézaro co seu espectáculo Contos no Nadal. Rilo é unha educadora infantil que expresa as súas ensinanzas a través de contos e historias de vida. Aspectos como o o feminismo, tradición, memoria histórica, resistencia, alegrías, afectos e rebeldías aparecen consciente e inconscientemente no seu repertorio. Posteriormente, o venres 2 de xaneiro, realizarase o espectáculo circense Forzu2, de Zirko Txosko.
Para pechar estas datas de Nadal, a tarde do 5 de xaneiro os Reis Magos visitarán as casas da cultura para saudar e escoitar os desexos dos nenos.
