Vimianzo festexa ao ritmo dos cantos e da música de Nadal

O Concello promove variadas propostas para gozar con toda a familia, como a pista de xeo

O municipio está inmerso nun decembro cheo de actividades de lecer. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Vimianzo

En Vimianzo o Nadal brilla con esplendor e enriquécese polas melodías festeiras. A súa veciñanza ten a fortuna de gozar de numerosos plans perfectos para a ocasión, como ir en familia á pista de xeo. Pero se por algo destaca, é por ofrecer as propostas máis orixinais e centrar a súa programación na música.

Vimianzo festexa ao ritmo dos cantos e da música de Nadal | CEDIDA

O recuncho gastronómico transformarase en todo un escenario. Algúns dos seus eventos máis destacados son o Revoltixo da Carantoña, esta tarde ás 20.00 horas; a actuación de Suso Andrea o venres pola noite; e a festa infantil de Fin de Ano o 31 de decembro con Peque Disco Moc Moc, onde soarán temas da época dos 90 e dos 2000; e o concerto de Nadal con Irma Macías e Luis Pinto o 3 de xaneiro.

Cabe recalcar tamén que hoxe é o último dos dez días nos que Teté Teatro e o grupo de gaitas O Revoltixo de Carantoña animaron as parroquias cos seus cantos de Nadal.

Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025

Obradoiro de cine

Ademais, este luns e martes haberá un obradoiro de cine práctico dirixido á rapazada de 12 a 17 anos na casa cultural. Por outra banda, o vindeiro venres os máis pequenos tamén poderán gozar do musical infantil The Grinch. Un cuento de Navidad, na Casa da Cultura e no auditorio municipal.

O 5 de xaneiro, como cada ano, as súas maxestades Melchor, Gaspar e Baltasar visitarán Vimianzo nas súas carrozas para saudar e repartir caramelos por todas as parroquias do municipio dende as 10.00 horas.

Un dos pratos fortes chegará o día 11 de xaneiro co Campionato Galego de Duatlón Cros.

