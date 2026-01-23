Cee, a xoia da Costa da Morte que non se vive, se sinte
O Concello de Cee acudiu a Fitur para presentarse coma un destino único que supera os límites do turismo convencional, apostando por unha proposta baseada na emoción, na identidade e no vínculo persoal co territorio
A través dun novo relato de marca, o municipio quere transmitir que Cee non é só un lugar que se visita, senón un espazo que se sente e que deixa pegada.
Baixo o lema Cee, moi preto, moi teu, o municipio presentarase este mércores 21 de xaneiro, ás 11:30 horas, no stand de Turespaña, un dos principais escaparates do turismo nacional e internacional.
A alcaldesa Margarita Lamela será a encargada de dar a coñecer a nova identidade visual do destino, unha representación que nace da memoria colectiva e dunha maneira moi particular de entender a vida, marcada pola proximidade, a autenticidade e o sentimento de pertenza.
Esta nova proposta turística aposta por unha comunicación cercana e humana, afastada de tópicos, que pon no centro ás persoas, á paisaxe e aos ritmos pausados que definen Cee. Non se trata unicamente dunha renovación estética, senón dunha forma de contar o territorio desde a experiencia emocional, destacando a conexión que se crea entre o visitante e o destino.
ESPECIAL FITUR 2026ESPECIAL FITUR 2026
A presentación completarase coa estrea do novo vídeo promocional de Cee, unha peza audiovisual de carácter emotivo e narrativo que convida a percorrer o municipio a través dos sentidos. Paisaxes, historias e detalles cotiáns constrúen un relato que reforza a idea de que Cee non se explica con palabras, senón que se vive.
