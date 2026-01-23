FITUR 2026
Dumbría destaca o proxecto narrativo do ‘Eco do Ézaro
É un espectáculo visual que se celebra na fervenza deste territorio e se inspira na historia da Raíña Lupa
Dumbría é un territorio no que a paisaxe e a memoria camiñan da man. Entre montes, ríos e o océano Atlántico, este concello da Costa da Morte destaca pola forza do seu entorno natural e pola capacidade de transformar ese patrimonio en experiencias que conectan co visitante dunha maneira auténtica e respectuosa.
Un dos seus espazos máis emblemáticos é a Fervenza do Ézaro, única en Europa por verter as augas do río Xallas directamente ao mar de forma ininterrompida. No verán, este lugar convértese no escenario de O Eco do Ézaro, un espectáculo audiovisual nocturno que foi presentado en Fitur, evento ao que asistiu o alcalde Raúl González, como un proxecto innovador e singular dentro da oferta turística galega.
Durante os meses de xullo, agosto e setembro, a fervenza transfórmase nun lenzo vivo de luz, son e imaxe. O espectáculo, gratuíto e de curta duración, combina tecnoloxía e narración visual para crear unha experiencia inmersiva que se integra co entorno sen alteralo, permitindo ao público vivir a paisaxe desde unha nova perspectiva.
A historia que guía O Eco do Ézaro inspírase na figura da Raíña Lupa, personaxe da mitoloxía galega vinculada ao Camiño de Santiago e ao antigo Fin do Mundo atlántico. A través de proxeccións sobre a auga, efectos sonoros e música orixinal, o relato percorre lendas, probas e transformacións que conectan o pasado mítico co presente.
Máis alá da fervenza, Dumbría ofrece outros atractivos naturais de gran valor. O miradoiro do Ézaro permite contemplar unha das panorámicas máis impresionantes da costa, coa desembocadura do Xallas e o océano como protagonistas. Pola súa banda, o Monte Pindo, coñecido como o Olimpo Celta, destaca polas súas formas graníticas, as rutas de sendeirismo e o simbolismo cultural que o converten nun lugar único, cunha flora e fauna tamén singular.
