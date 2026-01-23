FITUR 2026
Malpica de Bergantiños, mar e artesanía como piares
Este paraíso costeiro alberga o Faro de Punta Nariga, o máis moderno de España por ser construído en 1995
Malpica de Bergantiños é un municipio que combina mar, tradición e natureza nun enclave privilexiado da Costa da Morte. A súa identidade está profundamente vencellada ao océano, visible no porto, nas praias e na vida diaria da vila, que conserva un carácter auténtico e mariñeiro durante todo o ano.
A gastronomía é un dos grandes atractivos de Malpica. Os produtos do mar chegan directamente do Atlántico á mesa, ofrecendo unha cociña sinxela e saborosa baseada en peixe e marisco de gran calidade. As súas praias, como As Torradas, Area Maior , Seaia ou San Miro, son moi valoradas polos afeccionados ao surf e completan unha oferta ideal para gozar da brava oleaxe que caracteriza ao litoral ao longo de todo o ano.
Un dos lugares máis emblemáticos do municipio é Punta Nariga, en Barizo, onde se atopa o faro máis moderno de Galicia. Construído en 1995 e deseñado por César Portela, conta con 50 metros de altura e un alcance lumínico de 22 millas. A súa arquitectura intégrase perfectamente nun entorno de cantís espectaculares e curiosas formacións rochosas moldeadas pola acción erosiva da auga e o vento.
Malpica tamén destaca polos seus ceos nocturnos, recoñecidos como Destino Starlight, que permiten observar as estrelas en condicións excepcionais. Este valor natural converte o municipio nun lugar privilexiado tanto de día como de noite.
No interior atópase Buño, referencia imprescindible da olería galega. A tradición oleira, iniciada no século XVI, segue viva grazas aos artesáns que manteñen o oficio. A Mostra da Olería de Buño, unha das celebracións artesás máis populares da comunidade que ten lugar cada verán, permite coñecer de preto esta disciplina, con exposicións, venda de pezas e demostracións en vivo que amosan a importancia cultural deste traballo ancestral.
Este evento acostuma ofrecer unha extensa programación de actividades lúdicas e culturais, transformando o lugar de Buño nun epicentro turístico con rutas guiadas, actuacións folclóricas, eventos gastronómicos, concertos e todo tipo de demostracións artesanais.
