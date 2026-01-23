Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo activo en bicicleta ata onde remata o mundo

Fisterra, paraíso costeiro, conta cunha das dezasete rutas ciclistas de longa duración da rede Eurovelo

Faro de Fisterra, a fin do mundo e lugar privilexiado para o solpor

Faro de Fisterra, a fin do mundo e lugar privilexiado para o solpor / CEDIDA

Iago Rodríguez

Santiago

Na costa coruñesa, o municipio Fisterra preséntase como un dos destinos turísticos máis atractivos para os amantes do mar. Coñecido por ser o punto final de moitos dos peregrinos que prolongan o Camiño de Santiago, a vila aproveita a súa presenza en Fitur para promocionar ecoturismo e a actividade física, dando a coñecer as diferentes rutas de ciclismo de longa distancia en España da rede EuroVelo, creada pola Federación Europea de Ciclistas.

Unha delas, a Ruta dos Peregrinos, ten Fisterra como destino dun percorrido de 980 quilómetros e permite aos deportistas descubrir a beleza do Camiño Francés en bicicleta, pasando polas rexións de Navarra, A Rioxa e Castela e León. Na visita a este municipio costeiro tamén é obrigada a visita ao límite no que os romanos antigamente crían que remataba o mundo, o Cabo Fisterra. Neste lugar atópase o Faro de Fisterra, que está situado nunha contorna idónea para gozar dun atardecer único con vistas a un mar infinito.

Ademais, Fisterra alberga fermosas paisaxes naturais que se poden contemplar dende calquera dos seus tres miradoiros: o de Talón, o de Corbeiro e o de Mar de Fóra.

E como non podía ser doutra forma dada a súa localización, Fisterra é sinónimo de boa gastronomía, cun amplo abano de mariscos de calidade coma o boi, o centolo, os percebes, o lumbrigante ou a vieira, e no que destaca sobre todo o longueirón, produto típico desta vila da Costa da Morte.

