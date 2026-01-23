FITUR 2026
Turismo activo en bicicleta ata onde remata o mundo
Fisterra, paraíso costeiro, conta cunha das dezasete rutas ciclistas de longa duración da rede Eurovelo
Na costa coruñesa, o municipio Fisterra preséntase como un dos destinos turísticos máis atractivos para os amantes do mar. Coñecido por ser o punto final de moitos dos peregrinos que prolongan o Camiño de Santiago, a vila aproveita a súa presenza en Fitur para promocionar ecoturismo e a actividade física, dando a coñecer as diferentes rutas de ciclismo de longa distancia en España da rede EuroVelo, creada pola Federación Europea de Ciclistas.
Unha delas, a Ruta dos Peregrinos, ten Fisterra como destino dun percorrido de 980 quilómetros e permite aos deportistas descubrir a beleza do Camiño Francés en bicicleta, pasando polas rexións de Navarra, A Rioxa e Castela e León. Na visita a este municipio costeiro tamén é obrigada a visita ao límite no que os romanos antigamente crían que remataba o mundo, o Cabo Fisterra. Neste lugar atópase o Faro de Fisterra, que está situado nunha contorna idónea para gozar dun atardecer único con vistas a un mar infinito.
Ademais, Fisterra alberga fermosas paisaxes naturais que se poden contemplar dende calquera dos seus tres miradoiros: o de Talón, o de Corbeiro e o de Mar de Fóra.
ESPECIAL FITUR 2026ESPECIAL FITUR 2026
E como non podía ser doutra forma dada a súa localización, Fisterra é sinónimo de boa gastronomía, cun amplo abano de mariscos de calidade coma o boi, o centolo, os percebes, o lumbrigante ou a vieira, e no que destaca sobre todo o longueirón, produto típico desta vila da Costa da Morte.
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Evitas el estrés del aparcamiento': el proyecto de dos vecinos de Milladoiro para compartir coche en los trayectos a Santiago
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- La patronal acepta la mediación pero de momento la huelga de buses se mantiene en Santiago
- Borrasca 'Ingrid': ¿Nevará en Santiago de Compostela este viernes?