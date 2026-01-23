Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vimianzo, o epicentro para ‘conquistar’ toda a comarca

O concello proxectou na feira un vídeo que chama aos turistas a visitar esta porta de entrada á Costa da Morte

A alcaldesa Mónica Rodríguez durante a sua invervención en Fitur

A alcaldesa Mónica Rodríguez durante a sua invervención en Fitur / CEDIDA

Iago RodríguezIago Rodríguez

Situada no epicentro da Costa da Morte, Vimianzo concentra nas súas terras a riqueza tradicional e cultural dos nosos antepasados, con numerosos restos megalíticos perfectamente conservados, cunha gran variedade de refuxios naturais que reflexan o espíritu sostible que se respira na vila.

En Fitur, o municipio decantouse por difundir unha peza audiovisual baixo o lema Vimianzo. Comeza a túa conquista, presentando o municipio como un acolledor destino turístico para os que buscan gozar dun lugar tranquilo, relaxante, cheo de historia, con gastronomía local de calidade e que sirva como punto clave para acceder comodamente e rápido aos principais destinos da comarca.

En palabra da alcaldesa, Mónica Rodríguez, «Vimianzo é un lugar para chegar, quedar e desde o cal comezar a descubrir todo o que pode ofrecernos a Costa da Morte. Queremos que quen nos visite sinta que este é o seu campamento base, un espazo acolledor desde o que conquistar a nosa comarca con tempo para gozar do que realmente importa».

O Castelo de Vimianzo

Entre as súas fronteiras pódense visitar coidados restos arqueolóxicos de civilizacións pasadas como a Arca do Rabós ou a Casota dos Mouros, así como o grandioso Castelo de Vimianzo, emblema do municipio.

Esta fortaleza con murallas e foxo, sobre a que se erxe unha ponte anteriormente levadiza. O edificio conta con catro torres e un patio de armas defendido por uns muros de case dous metros de grosor, os cales soportaron frecuentes ataques, como os da Guerra Irmandiña, feito que inspira a fiesta máis coñecida da vila: o Asalto ao Castelo.

No interior desta infraestrutura declarada Ben de Interese Cultural (BIC) pódese ver traballar a distintos artesáns na Mostra de Artesanía ao Vivo facendo encaixe vimiancés, liño, olería, cestería, trenzado en palla, maquetas de barcos ou xoiería en vidro.

