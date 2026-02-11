Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Entroido 2026

Tres mil euros en premios no desfile de Vimianzo

O Concello de Vimianzo celebrará este sábado, 14 de febreiro, unha nova edición do seu tradicional concurso de Entroido,

Tres mil euros en premios no desfile de Vimianzo

Tres mil euros en premios no desfile de Vimianzo

Iago Rodríguez

Vimianzo

O concurso de disfraces terá lugar na Praza do Concello a partir das 17.30 horas e repartirá en premios máis de 3.000 euros. O evento reunirá a veciñanza e visitantes nunha tarde marcada pola música, a creatividade e o ambiente festivo propio destas datas.

O certame contará con diferentes categorías, entre as que se inclúen disfraces individuais infantís e adultos, parellas, familias empadroadas no municipio, grupos e comparsas. Os premios oscilarán entre os 20 e os 1.000 euros en función do número de participantes de cada modalidade, recoñecendo o esforzo, a orixinalidade e a posta en escena das persoas e colectivos participantes.

Previamente, o ambiente será caldeado con diferentes pasarrúas e espectáculos de animación en vivo.

As inscricións poden realizarse tanto a través da sede electrónica do Concello como no rexistro municipal. Desde a organización lembran que as coreografías que se presenten durante o desfile non poderán superar os oito minutos de duración, xa que exceder ese tempo suporá a descualificación.

Noticias relacionadas

Especial Entroido 2026

Especial Entroido 2026

Especial Entroido 2026

Para garantir un Entroido apaixonante para todos os públicos, Vimianzo impulsa un programa de conciliación familiar dirixido á rapazada de 3 a 12 anos. As actividades serán os días 16,17 e 18 de febreiro no pavillón municipal, entre as 10.00 e 14.00 horas. Haberá xogos, manualidades e diferentes propostas de entretemento. A inscrición está aberta ata este xoves na casa da cultura. O prezo por cada praza é de quince euros. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents