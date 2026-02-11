Entroido 2026
Tres mil euros en premios no desfile de Vimianzo
O Concello de Vimianzo celebrará este sábado, 14 de febreiro, unha nova edición do seu tradicional concurso de Entroido,
O concurso de disfraces terá lugar na Praza do Concello a partir das 17.30 horas e repartirá en premios máis de 3.000 euros. O evento reunirá a veciñanza e visitantes nunha tarde marcada pola música, a creatividade e o ambiente festivo propio destas datas.
O certame contará con diferentes categorías, entre as que se inclúen disfraces individuais infantís e adultos, parellas, familias empadroadas no municipio, grupos e comparsas. Os premios oscilarán entre os 20 e os 1.000 euros en función do número de participantes de cada modalidade, recoñecendo o esforzo, a orixinalidade e a posta en escena das persoas e colectivos participantes.
Previamente, o ambiente será caldeado con diferentes pasarrúas e espectáculos de animación en vivo.
As inscricións poden realizarse tanto a través da sede electrónica do Concello como no rexistro municipal. Desde a organización lembran que as coreografías que se presenten durante o desfile non poderán superar os oito minutos de duración, xa que exceder ese tempo suporá a descualificación.
Especial Entroido 2026Especial Entroido 2026
Para garantir un Entroido apaixonante para todos os públicos, Vimianzo impulsa un programa de conciliación familiar dirixido á rapazada de 3 a 12 anos. As actividades serán os días 16,17 e 18 de febreiro no pavillón municipal, entre as 10.00 e 14.00 horas. Haberá xogos, manualidades e diferentes propostas de entretemento. A inscrición está aberta ata este xoves na casa da cultura. O prezo por cada praza é de quince euros. n
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a evacuar el edificio: "Se originó en la azotea"
- Patronal y sindicatos vuelven a la negociación para evitar la huelga de buses en Santiago desde el miércoles
- Buscan a un vecino de Carballo que está desaparecido desde el viernes
- Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: 'Ahora mismo estamos desbordados
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo por un presunto caso de evasión de impuestos
- Menú de 8 euros y ambiente futbolero: así es el bar de Santiago que triunfa entre los estudiantes
- La rotura de una tubería en el centro de Santiago inunda un garaje y varios comercios: 'Había gran cantidad de agua en la tienda