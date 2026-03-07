Día Internacional da Muller
Homenaxe ás veciñas que construíron Camariñas
Iago RodríguezIago Rodríguez
Somos as Mulleres que construímos Camariñas. Ese é o lema que este concello da Costa da Morte reflectirá pola súa campaña especial do Día Internacional da Muller, que este ano busca visibilizar esa forza e valor das veciñas cuxo espírito traballador fixo posible o avance deste pobo. Unha homenaxe que consideran merecido. «Buscamos representar a mulleres diferentes, de idades, historias e profesións diversas. Malia a súa pluralidade, todas elas están unidas por un fío común: a vontade inquebrantable de construír un lugar mellor, día a día, a través da responsabilidade, do coidado e da colaboración», destacou a alcaldesa, Sandra Insua.
Un dos piares centrais da programación deste 8M será a implicación directa das novas xeracións. Deste modo, este ano contarase coa colaboración especial do alumnado dos últimos cursos de educación primaria dos CEIPs O Areal e Ponte do Porto. Os cativos traballarán en conxunto para elaborar unha guía biográfica centrada nas mulleres máis importantes das súas contornas: tías, avoas, curmás, nais, veciñas... Unha peza que busca enxalzar as múltiples formas que existen de construír comunidade, lembrando que a historia e o progreso de Camariñas tamén se escriben en feminino.
Por outro lado, o próximo xoves día 12 terá lugar no Museo de Encaixe a proxección do documental Chicas nuevas 24 horas (con entrada libre ata completar aforo), unha obra composta por fotografías escrita e dirixida por Mabel Lozano que denuncia a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual e que estará vixente ata o 15 de marzo. Na peza danse a coñecer as vivencias e situacións de diversas mulleres e nenas que, desde localizacións como España, Arxentina, Perú, Colombia ou Paraguai, dan o seu testemuño sobre esta lacra social. A exposición inclúe actividades complementarias de carácter social, didáctico e formativo, centradas en dous piares básicos: a prevención e a concienciación. O obxectivo final é lograr a implicación da mocidade na erradicación desta cruda realidade.
Especial 8M 2026Especial 8M 2026
Asemade, o 1 de abril procederase ao cambio de nomenclatura da actual Rúa Ambrosio Feijoo, que pasará a chamarse de xeito oficial Avenida das Palilleiras, colectivo que representa un dos motores económicos e culturais da vila. «este acto é un exercicio de xustiza e gratitude cara a un colectivo de mulleres que, cos seus bolillos e o seu talento, teceron a identidade e o futuro de Camariñas», sinalou a rexedora. n
