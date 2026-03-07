Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaElecciones USCEclipse solar GaliciaVIII Gala del DeporteGuerra Oriente Medio
instagram

Día Internacional da Muller

Homenaxe ás veciñas que construíron Camariñas

Dous veciños completando unha ruta. | CEDIDA

Dous veciños completando unha ruta. | CEDIDA

Iago RodríguezIago Rodríguez

Somos as Mulleres que construímos Camariñas. Ese é o lema que este concello da Costa da Morte reflectirá pola súa campaña especial do Día Internacional da Muller, que este ano busca visibilizar esa forza e valor das veciñas cuxo espírito traballador fixo posible o avance deste pobo. Unha homenaxe que consideran merecido. «Buscamos representar a mulleres diferentes, de idades, historias e profesións diversas. Malia a súa pluralidade, todas elas están unidas por un fío común: a vontade inquebrantable de construír un lugar mellor, día a día, a través da responsabilidade, do coidado e da colaboración», destacou a alcaldesa, Sandra Insua.

Unha palilleira camariñá tecendo. | CEDIDA

Unha palilleira camariñá tecendo. | CEDIDA

Un dos piares centrais da programación deste 8M será a implicación directa das novas xeracións. Deste modo, este ano contarase coa colaboración especial do alumnado dos últimos cursos de educación primaria dos CEIPs O Areal e Ponte do Porto. Os cativos traballarán en conxunto para elaborar unha guía biográfica centrada nas mulleres máis importantes das súas contornas: tías, avoas, curmás, nais, veciñas... Unha peza que busca enxalzar as múltiples formas que existen de construír comunidade, lembrando que a historia e o progreso de Camariñas tamén se escriben en feminino.

Por outro lado, o próximo xoves día 12 terá lugar no Museo de Encaixe a proxección do documental Chicas nuevas 24 horas (con entrada libre ata completar aforo), unha obra composta por fotografías escrita e dirixida por Mabel Lozano que denuncia a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual e que estará vixente ata o 15 de marzo. Na peza danse a coñecer as vivencias e situacións de diversas mulleres e nenas que, desde localizacións como España, Arxentina, Perú, Colombia ou Paraguai, dan o seu testemuño sobre esta lacra social. A exposición inclúe actividades complementarias de carácter social, didáctico e formativo, centradas en dous piares básicos: a prevención e a concienciación. O obxectivo final é lograr a implicación da mocidade na erradicación desta cruda realidade.

Noticias relacionadas y más

Especial 8M 2026

Especial 8M 2026

Especial 8M 2026

Asemade, o 1 de abril procederase ao cambio de nomenclatura da actual Rúa Ambrosio Feijoo, que pasará a chamarse de xeito oficial Avenida das Palilleiras, colectivo que representa un dos motores económicos e culturais da vila. «este acto é un exercicio de xustiza e gratitude cara a un colectivo de mulleres que, cos seus bolillos e o seu talento, teceron a identidade e o futuro de Camariñas», sinalou a rexedora. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents