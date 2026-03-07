Vimianzo organiza unha mostra de pintura e teatro
A sala Antón Mouzo acolleu a presentación da exposición ‘Onde habitan as mouras. Cartografía de nós’, aberta ata o 19 de abril
Redacción
O Concello de Vimianzo está inmerso nunha completa programación de actividades para conmemorar o Día Internacional da Muller, unha xornada que leva á vila a organizar diferentes iniciativas de concienciación e sensibilidade en materia de igualdade ao longo do mes de marzo.
A programación continuou onte coa celebración do seu acto central, a lectura do manifesto 8M protagonizado pola mestra e autora María del Carmen Vázquez Canosa. Esta mesma xornada tamén tivo lugar a presentación da exposición de pintura Onde habitan as mouras. Cartografía de nós, de Viki Rivadulla, na Sala de Exposicións Antón Mouzo ás 20.00 horas.
Esta mostra constitúe un proxecto reflexivo arredor do papel das mulleres como gardiás do territorio e portadoras de saberes ancestrais. A artista utiliza a figura das mouras como metáfora das sabias que coidan do mundo e da identidade cultural. Poderá visitarse ata o 19 de abril.
Especial 8M 2026Especial 8M 2026
Xa este sábado, o auditorio municipal converterase no escenario da representación Manuel de Patronaxe, ás 20.30 horas. Unha peza de autoficción na que unha escritora reconstrúe a súa identidade a través da memoria e da figura da súa avoa modista, tecendo un relato íntimo e feminista. O programa rematará o luns coa conferencia Muller e Saúde, na casa da cultura, impartido por Teresa Castro.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores