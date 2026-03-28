Dumbría, berce dunha auténtica icona natural

Ademais da fervenza, Dumbría destaca polos miradores, como o do Monte Pindo, e a aldea medieval de Olveiroa, un enclave perfecto para gozar do Camiño de Santiago

Iago Rodríguez

Dumbría

A Semana Santa é un deses períodos do ano que animan a sacar o maior espírito viaxeiro. E o certo é que a comarca de Fisterra garda algunhas das paraxes máis espectaculares e identitarias de Galicia, un abano no que destaca Dumbría, concello onde os visitantes poden descubrir a magnífica fervenza do Ézaro, o único salto de auga de Europa que desemboca no mar.

Cos seus 30 metros de altura, esta xoia da natureza segue a ser o gran imán turístico do concello. O lugar conta cunha pasarela que permite contemplar con detalle a fervenza e sentir como muda o son segundo sopra o vento. No alto sitúase o miradoiro, un balcón natural desde o que se entende mellor a alianza entre río, montaña e océano.

Desde este punto tamén se poden contemplar as ladeiras do Monte Pindo. Este espazo, situado entre Cee, Dumbría, Mazaricos e Carnota, conta con dunas móbiles e semimóbiles e cun centro de interpretación no que se divulga información sobre as rutas da contorna, a súa historia e a flora que rodea o lugar.

Outro punto interesante é a aldea de Olveiroa, un enclave de traza medieval moi vencellado ao Camiño de Santiago cara a Fisterra e Muxía, perfecto para pasear relaxadamente. Ademais, vestixios históricos como a Ponte Olveira e o dolmen da Pedra da Arca de Regoelle engaden esa sensación de viaxar no tempo e deterse en distintas épocas históricas ao mesmo tempo. n

