Rutas e artesanía en vivo para descubrir Vimianzo

Haberá visitas teatralizadas e saídas guiadas

As xornadas de artesanía en vivo desenvolveranse no interior do Castelo de Vimianzo. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Vimianzo

Vimianzo prepárase para unha Semana Santa na que a historia semella latexar entre pedras vellas e mans que crean. O Concello vén de presentar unha programación especial que se desenvolverá desde hoxe ata o 5 de abril, pensada para todos os públicos e coa mirada posta na valorización dun patrimonio único na comunidade.

O corazón desta celebración estará no Castelo de Vimianzo, que lle abrirá as súas portas á artesanía en vivo en xornadas que se desenvolverán en horario de mañá e de tarde. Alí, os visitantes poderán deterse no tempo e observar como nacen pezas únicas a partir da palla, da prata, do vidro de Murano ou do barro, ademais de descubrir o minucioso traballo do coiro, das maquetas ou do encaixe.

Este venres, ao mediodía, a exposición Unha xoia, unha flor, de Esther Ferreiro, amosará a beleza da prata e do vidro de Murano, reforzando a aposta pola difusión dos oficios tradicionais e contemporáneos.

A programación complétase con visitas teatralizadas da man dos Quinquilláns e percorridos guiados polo Castelo, que permitirán ao visitante mergullarse na súa historia. Fóra das murallas, o territorio ábrese en rutas cara aos batáns do Mosquetín, aos dolmens de Pedra Cuberta e da Casa dos Mouros, ao Castro das Barreiras ou ao Porto de Cereixo. Estas visitas guiadas son gratuítas, pero para participar nelas será necesaria a inscrición previa a través da web. n

