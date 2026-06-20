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Dumbría, paraíso aos pés do Olimpo

Dumbría sorprende cos seus roteiros entre paisaxes engaiolantes. | CEDIDA

Dumbría sorprende cos seus roteiros entre paisaxes engaiolantes. | CEDIDA

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Redacción

Dumbría

Dumbría é un destino que sorprende os visitantes coa súa impresionante paisaxe natural e o seu patrimonio arquitectónico. O seu territorio é o resultado dunha mestura perfecta entre a beleza da costa e do interior.

Este destino turístico é ideal para recrearse nas lendas de seres mitolóxicos, deixarse sorprender polos caprichos únicos da natureza, contemplar os ricos vestixios do pasado e soltar adrenalina practicando deportes de aventura na natureza.

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Entre as opcións recomendables, facer caiac polas augas da Fervenza do Ézaro; adentrarse no Olimpo Celta (o Monte Pindo), subindo ata A Moa, o seu punto máis elevado, considerado un resto da denominada Superficie Fundamental de Galicia, que se formou hai 60 millóns de anos; deixarse cegar pola espectacularidade do ceo nocturno aos pés da balanceadora Pedra do Brazal; embriagarse co aire puro da Carballeira de Berdeogas; ou gozar do atardecer desde a Estación de Control Marítimo de Chan das Lagoas.

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