Dumbría, paraíso aos pés do Olimpo
Redacción
Dumbría é un destino que sorprende os visitantes coa súa impresionante paisaxe natural e o seu patrimonio arquitectónico. O seu territorio é o resultado dunha mestura perfecta entre a beleza da costa e do interior.
Este destino turístico é ideal para recrearse nas lendas de seres mitolóxicos, deixarse sorprender polos caprichos únicos da natureza, contemplar os ricos vestixios do pasado e soltar adrenalina practicando deportes de aventura na natureza.
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Entre as opcións recomendables, facer caiac polas augas da Fervenza do Ézaro; adentrarse no Olimpo Celta (o Monte Pindo), subindo ata A Moa, o seu punto máis elevado, considerado un resto da denominada Superficie Fundamental de Galicia, que se formou hai 60 millóns de anos; deixarse cegar pola espectacularidade do ceo nocturno aos pés da balanceadora Pedra do Brazal; embriagarse co aire puro da Carballeira de Berdeogas; ou gozar do atardecer desde a Estación de Control Marítimo de Chan das Lagoas.
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