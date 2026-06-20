ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
Fisterra, onde remata a terra e comezan as lendas
O faro, as praias salvaxes e a pegada milenaria do Camiño fan deste recuncho atlántico un destino singular
Redacción
Fisterra leva séculos fascinando a viaxeiros e peregrinos. Moito antes de que Compostela fose meta espiritual estas terras xa eran consideradas o fin do mundo coñecido, o lugar onde o sol desaparecía cada serán no océano.
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Esa condición de Finis Terrae segue marcando a identidade dun municipio intimamente ligado ao Camiño de Santiago. A ruta a Fisterra é a única que non conduce a Compostela, senón que parte dela para rematar fronte ao Atlántico.
O gran símbolo do municipio é o Faro de Fisterra, no cabo máis emblemático de Europa occidental. A 138 metros sobre o nivel do mar, domina unha paisaxe na que o océano e os cantís forman unha das estampas máis recoñecibles de Galicia. A poucos quilómetros, algúns dos areais máis espectaculares da Costa da Morte. A extensa praia de Langosteira, a salvaxe praia do Rostro ou recunchos como Arnela ou Mar de Fóra amosan diferentes caras do Atlántico.
A riqueza paisaxística compleméntase cunha rede de rutas cara ao Monte San Guillerme, as Pedras Santas ou o Monte Seoane, excelentes miradoiros naturais. A historia tamén se deixa ver na antiga cidade de Duio e na igrexa románica de Santa María das Areas.
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