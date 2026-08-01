Dumbría énchese de xogos, música e luz ao pé da fervenza
A celebración chega esta fin de semana á súa 39ª edición cun programa para todas as idades e un espectáculo sobre o salto do Xallas como gran reclamo
Redacción
A praia do Ézaro volve converterse esta fin de semana nun dos grandes puntos de encontro do verán en Dumbría. A 39ª Festa da Praia arrancará o sábado 1 de agosto cun amplo programa de actividades infantís, xogos, música e propostas tradicionais, ás que se sumará pola noite un dos reclamos máis singulares da comarca: o espectáculo de luz e son que iluminará a fervenza.
Festa da Praia do Ézaro 2026Festa da Praia do Ézaro 2026
A programación comezará ás 16.00 horas no paseo marítimo con obradoiros infantís de manualidades, xogos de habilidade para todas as idades e inchables. Ás 19.30 horas, a compañía Enredos presentará A Vela Circo, un espectáculo pensado para completar unha tarde de lecer en familia.
Coa chegada da noite, a actividade trasladarase á contorna da Fervenza do Ézaro. A partir das 22.15 horas, a Gallaecia Small Band ofrecerá un concerto cun repertorio de soul, jazz, chachachás, boleros e mambos. Só quince minutos despois, ás 22.30, comezará a iluminación da fervenza, que se prolongará ata as 00.30 horas.
O espectáculo audiovisual, titulado O eco do Ézaro, emprega a auga, a pedra e a vexetación como un enorme lenzo natural. A música e as imaxes acompañan a caída da auga nunha posta en escena que lles dá voz á paisaxe e á memoria do territorio.
O enclave ofrece un marco difícil de igualar. A fervenza do Ézaro forma un salto duns trinta metros sobre o granito antes de desembocar directamente no mar, unha singularidade xeográfica que converte este recuncho de Dumbría nun dos espazos naturais máis recoñecibles de Galicia.
A festa continuará mañá domingo desde o mediodía. Entre as 12.00 e as 13.30 horas, e de novo entre as 16.00 e as 20.00, os máis pequenos poderán participar en TransPorta, a proposta de Garabato de Xogos, ademais de continuar cos obradoiros, os inchables e os xogos de habilidade.
Un dos momentos máis agardados será a sardiñada popular, amenizada pola música tradicional de Longarela. Pola tarde, a praia acollerá os clásicos xogos de cadeiras, sacos e corda, ademais do popular baile do cañoto. A animación musical correrá a cargo de DJ Matrek e da orquestra Nueva Fuerza.
«É unha festa familiar, con actividades de todo tipo: culturais, musicais e deportivas, e orientadas, sobre todo, á cativada», explica Raúl González, alcalde de Dumbría. «Hai uns anos decidimos cambiar o modelo de celebración e deixamos aquela multifesta de tres días que se nos escapaba das mans para volver a unha festa máis familiar, pensando nos veciños do Ézaro e na extraodinaria contorna que temos e que debemos coidar», engade.
Así, natureza, diversión e tradición volven darse a man nunha festa que cada primeiro fin de semana de agosto reúne veciñanza e visitantes arredor da praia e da fervenza. Unha celebración que se completa co espectáculo nocturno capaz de converter unha das paisaxes máis extraordinarias da Costa da Morte nun relato de luz, auga e lenda.n
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