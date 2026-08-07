Saúda da alcaldesa: «As festas son tempo de encontro, convivencia e ilusión»
Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo
Queridas veciñas e veciños,
É para min unha honra dirixirme a vós con motivo das Festas Patronais na honra da Virxe do Carmen e San Roque, unha celebración que cada ano nos reúne arredor das nosas tradicións, da nosa cultura e do sentimento de pertenza a Vimianzo.
Festas de Vimianzo 2026Festas de Vimianzo 2026
As festas representan moito máis ca un programa de actividades. Son un tempo de encontro, de convivencia e de ilusión compartida; días nos que as rúas se enchen de vida e nos que renovamos os vínculos que nos unen como pobo.
Quero ter un emocionado recordo para todas aquelas persoas que xa non están entre nós. A súa pegada permanece viva na memoria colectiva e forma parte da historia das nosas familias e da nosa vila.
O meu saúdo vai tamén para todas as vimiancesas e os vimianceses que viven lonxe da súa terra. A emigración forma parte da nosa identidade e da nosa historia. Sabemos que levades Vimianzo no corazón e que, sempre que é posible, escolledes estas datas para regresar, reencontrarvos coa familia, coas amizades e coas vosas raíces. A vosa presenza é un dos maiores agasallos destas festas.
Quero dar igualmente a benvida a todas as persoas que nos visitan. Convidámosvos a descubrir un concello orgulloso do seu patrimonio, da súa riqueza natural, da súa gastronomía e da hospitalidade da súa xente. Agardo que estes días vos permitan coñecer a esencia de Vimianzo e que vos sintades parte desta celebración.
Quero expresar un agradecemento moi especial á Comisión de Festas, polo seu compromiso, dedicación e polo enorme traballo que realiza ao longo de todo o ano para facer posible estas celebracións. O seu esforzo, xunto coa colaboración das asociacións, dos colectivos, do persoal municipal, das forzas e corpos de seguridade, dos servizos de emerxencias e de todas as persoas que contribúen á organización, é fundamental para que poidamos desfrutar dunhas festas á altura do que merece Vimianzo.
Anímovos a participar, a compartir e a vivir estes días con alegría, respecto e responsabilidade, facendo das nosas Festas Patronais un exemplo de convivencia e unión.
En nome de toda a Corporación Municipal, deséxovos unhas moi felices Festas Patronais.
Viva Vimianzo e felices festas!
- Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
- La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
- Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
- Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de 'la siembra
- La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía
- National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
- Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar
- Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años