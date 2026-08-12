Margot Lamela Louzán - Alcaldesa de Cee
Saúdo da alcaldesa: «O mellor que ten Cee é a súa xente»
«As Festas da Xunqueira e San Roque son moito máis ca uns días de celebración»
ECG
Hai un ano escribía nestas mesmas páxinas que Cee non era «un» lugar. Cee é O lugar.Hoxe sigo pensándoo exactamente igual. E, se cabe, con máis convicción. Porque cada vez que chega agosto comprobo que haipoucas cousas tan fermosas como ver un pobo enteiro reencontrarse consigo mesmo.
Festas da Xunqueira de Cee 2026Festas da Xunqueira de Cee 2026
As Festas da Xunqueira e San Roque son moito máis ca uns días de celebración. Son o momento no que Cee latexa con máis forza, no que as nosas rúas recuperan unha vida especial.
Son os días dos reencontros. Dos abrazos agardados. Das conversas que quedaron pendentes. Das familias que volven reunirse arredor da mesma mesa. Dos amigos que regresan e descobren que, por moito tempo que pase, hai lugares que nunca deixan de sentirse. Porque esa é a verdadeira esencia destas festas. Recordarnos quen somos. Recordarnos de onde vimos. E sentir o orgullo inmenso de pertencer a Cee.
O mellor que ten Cee non é só a súa situación privilexiada, nin a súa riqueza natural, nin a súa historia. O mellor que ten Cee é a súa xente. As persoas que, co seu traballo diario, coa súa capacidade de esforzo, coa súa solidariedade e co seu compromiso, fan desta vila un lugar no que paga a pena vivir. Persoas que nunca deixan de colaborar, de participar e de construír a comunidade. Ese espírito é tamén o que fai posible que, ano tras ano, as Festas da Xunqueira sigan sendo un referente e un motivo de orgullo para todos nós.
Por iso quero expresar o meu máis sincero agradecemento á Comisión de Festas, ás persoas colaboradoras, ao voluntariado e a todas aquelas persoas que, coa súa dedicación e xenerosidade, traballan durante meses para que estes días sexan inesquecibles.
Grazas por manter viva unha tradición que forma parte da nosa identidade e que conseguimos transmitir de xeración en xeración.
Cada ano, o pregón convértese nun dos momentos máis especiais das nosas festas. É o instante no que unha persoa pon voz ao sentimento de todo un pobo.
Este ano esa responsabilidade recae en Rocío Leira. Nada na Pereiriña, matemática de formación e escritora por vocación, Rocío é hoxe unha das voces recoñecidas da literatura galega.
Como alcaldesa, este momento ten para min un significado especialmente emotivo. Desde que teño a inmensa honra de representar aos veciños e veciñas de Cee, é a primeira vez que nomeo unha muller como pregoeira das nosas Festas da Xunqueira e San Roque.
Non é unha decisión máis. É unha decisión da que me sinto orgullosa. Porque Rocío representa o talento que nace nesta terra, a excelencia da nosa cultura e a capacidade das nosas mulleres para abrir camiños sen esquecer nunca de onde veñen.
A través dela quero tamén render homenaxe tamén a tantas mulleres de Cee que, ao longo da nosa historia, contribuíron co seu traballo, coa súa dedicación e co seu compromiso a facer desta vila un lugar mellor. Mulleres que educaron, que emprenderon, que coidaron, que innovaron, que crearon cultura e que, moitas veces desde a discreción, deixaron unha pegada fonda na nosa sociedade. Este recoñecemento tamén é para elas.
Estou convencida de que volveremos vivir unhas festas inesquecibles. Unhas festas para compartir coa familia, cos amigos e cos veciños. Para recibir cos brazos abertos a quen regresa. Para crear novos recordos. E para seguir fortalecendo ese sentimento de pertenza que fai de Cee un lugar único.
Porque as festas rematan. As luces apáganse. A música deixa de soar. Pero hai algo que permanece. O orgullo de ser de Cee. Ese orgullo que levamos connosco cada día do ano. Ese orgullo que sentimos cando pronunciamos o nomeme da nosa vila. Ese orgullo que nos fai volver, unha e outra vez, ao lugar onde están as nosas raíces.
Desexo de corazón que vivades estas Festas da Xunqueira e San Roque con alegría e coa ilusión de seguir compartindo o mellor
que temos: a nosa xente. Porque hai lugares que se visitan. Hai lugares que se lembran. Pero Cee é deses lugares onde cada experiencia é única e onde quen chega sempre quere volver.
Felices Festas da Xunqueira e San Roque 2026! n
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