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Romaría da Virxe da Barca

Muxía abre catro días de fe, tradición e festa

Comeza unha das romarías máis antigas e concorridas de Galicia, que afunde as súas raíces na devoción á Virxe e nos ritos arredor das pedras sagradas que a lenda relaciona coa súa chegada por mar

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Redacción

Muxía

Dende hoxe venres e ata o luns, Muxía convértese en punto de encontro de milleiros de romeiros que acoden á romaría da Virxe da Barca, unha celebración na que se mesturan desde hai séculos relixión, lenda e tradición popular. As súas orixes están ligadas ás do propio santuario, que empezou como ermida nun lugar no que antes se terían practicado cultos pagáns. O primeiro documento escrito conservado sobre o templo data de 1544.

Muxía abre catro días de fe, tradición e festa

Muxía abre catro días de fe, tradición e festa

Boa parte da singularidade da Barca está nas grandes pedras situadas xunto ao santuario. Segundo a lenda, a Virxe chegou por mar para darlle ánimos ao Apóstolo Santiago na súa evanxelización destas terras e a súa embarcación quedou convertida en pedra. A Pedra de Abalar representaría a vela; a Pedra dos Cadrís, a barca, e a Pedra do Temón, o temón.

Muxía abre catro días de fe, tradición e festa

Muxía abre catro días de fe, tradición e festa

A Pedra de Abalar, de nove metros de longo, fíxose célebre pola súa capacidade para balancearse e emitir un característico son cando alguén subía sobre ela. A tradición chegou a asociar ese movemento coa inocencia das persoas e mesmo coa chegada dos temporais. As sucesivas tempestades acabaron provocando roturas e desprazamentos que impediron que continuase abalando como antigamente.

Romaría da Virxe da Barca 2026

Romaría da Virxe da Barca 2026

Romaría da Virxe da Barca 2026

Outro dos grandes rituais está ligado á Pedra dos Cadrís, baixo a que os romeiros pasan seguindo unha tradición á que se atribuíron propiedades curativas para doenzas reumáticas e dos riles. A lenda conta tamén que baixo ela apareceu a imaxe da Virxe e que, tras ser levada á igrexa parroquial, regresou misteriosamente ao lugar no que fora atopada.

A celebración comeza coa Novena e gaña intensidade coa chegada dos romeiros. A festa ten ademais unha particularidade no calendario: celébrase o segundo domingo de setembro, salvo cando coincide co día 8, caso no que pasa ao día 15. De aí o coñecido dito de que a Barca «non baixa de nove nin sobe de quince».

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Co tempo, á devoción relixiosa sumouse unha potente vertente festiva que converteu a Barca nunha das grandes citas da Costa da Morte. Na madrugada do domingo prodúcese unha das estampas máis características: mentres uns regresan dunha noite de festa, outros diríxense ao santuario para participar nos actos litúrxicos. n

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