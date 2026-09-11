Romaría da Virxe da Barca
Muxía abre catro días de fe, tradición e festa
Comeza unha das romarías máis antigas e concorridas de Galicia, que afunde as súas raíces na devoción á Virxe e nos ritos arredor das pedras sagradas que a lenda relaciona coa súa chegada por mar
Redacción
Dende hoxe venres e ata o luns, Muxía convértese en punto de encontro de milleiros de romeiros que acoden á romaría da Virxe da Barca, unha celebración na que se mesturan desde hai séculos relixión, lenda e tradición popular. As súas orixes están ligadas ás do propio santuario, que empezou como ermida nun lugar no que antes se terían practicado cultos pagáns. O primeiro documento escrito conservado sobre o templo data de 1544.
Boa parte da singularidade da Barca está nas grandes pedras situadas xunto ao santuario. Segundo a lenda, a Virxe chegou por mar para darlle ánimos ao Apóstolo Santiago na súa evanxelización destas terras e a súa embarcación quedou convertida en pedra. A Pedra de Abalar representaría a vela; a Pedra dos Cadrís, a barca, e a Pedra do Temón, o temón.
A Pedra de Abalar, de nove metros de longo, fíxose célebre pola súa capacidade para balancearse e emitir un característico son cando alguén subía sobre ela. A tradición chegou a asociar ese movemento coa inocencia das persoas e mesmo coa chegada dos temporais. As sucesivas tempestades acabaron provocando roturas e desprazamentos que impediron que continuase abalando como antigamente.
Romaría da Virxe da Barca 2026Romaría da Virxe da Barca 2026
Outro dos grandes rituais está ligado á Pedra dos Cadrís, baixo a que os romeiros pasan seguindo unha tradición á que se atribuíron propiedades curativas para doenzas reumáticas e dos riles. A lenda conta tamén que baixo ela apareceu a imaxe da Virxe e que, tras ser levada á igrexa parroquial, regresou misteriosamente ao lugar no que fora atopada.
A celebración comeza coa Novena e gaña intensidade coa chegada dos romeiros. A festa ten ademais unha particularidade no calendario: celébrase o segundo domingo de setembro, salvo cando coincide co día 8, caso no que pasa ao día 15. De aí o coñecido dito de que a Barca «non baixa de nove nin sobe de quince».
Co tempo, á devoción relixiosa sumouse unha potente vertente festiva que converteu a Barca nunha das grandes citas da Costa da Morte. Na madrugada do domingo prodúcese unha das estampas máis características: mentres uns regresan dunha noite de festa, outros diríxense ao santuario para participar nos actos litúrxicos. n
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