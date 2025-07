Discrepancias en el bipartito de Muros por la cesión de un local de propiedad municipal en Louro

La cesión del local del café-bar San Francisco de Louro, propiedad del Concello de Muros, a una nueva titular, abre otra brecha en el gobierno bipartito (BNG-PSOE). La propuesta será debatida este miércoles en la Xunta de Goberno Local y la portavoz socialista y teniente de alcaldesa, Caridad González, ya anunció que votarán en contra.

El anterior gobierno (PP) formalizó una concesión en 2022 a favor de la actual titular por un periodo de 10 años y un pago anual de 4.500 € (IVA incluido), condicionada además a la ejecución de unas obras de reforma. Ahora, la beneficiaria de dicha concesión solicitó al Concello autorización para la cesión a otra particular de dicho local.

Caridad González asegura que su grupo no está de acuerdo porque "prexudica ao Concello", por lo que entiende que debería procederse a una nueva licitación con publicidad, lo cual podría reportar mayores beneficios a las arcas municipales. A este respecto señala que "a nova titular pagará uns 300 € ao mes, cando o alugueiro dun local semellante nesa zona ronda os 1.000 €".

Además, la portavoz socialista asegura que "non hai ningún informe técnico que certifique que se executaron as obras que se compremeteu a realizar a concesionaria". En caso de que la propuesta se apruebe, asegura que estudiarán si jurídicamente el acuerdo es recurrible.

Por su parte, la alcaldesa, María Lago (BNG), señala que se trata de un mero "cambio de titularidade" y que, tras estudiar bien la solicitud constataron que "é totalmente legal e conta con todo o amparo xurídico". Reconoce que, "nós non teriamos feita así a concesión" y que el precio del alquiler fijado en su día "é baixo para os que hai na zona", pero señala que "non se pode facer unha nova licitación, porque a actual titular non renuncia á concesión, nin nos consta que teña intención de facelo, polo que non se poden cambiar as condicións".

Así, señala que solo se podría volver a licitar, y en otras condiciones, si la titular renunciase a la concesión. Respecto a las obras exigidas en su día, la alcaldesa asegura que "o local foi reformado", si bien "non nos consta a recepción das obras que se tiña que facer no 2022", pero recuerda que "a persoa que se faga cargo asume tamén todas as obrigas da concesión" y el gobierno revisará que se cumplan.

Respecto a los perjuicios para el Concello, María Lago asegura que este cambio "en realidade non supón ningún prexuízo nin tampouco beneficio" para las arcas municipales, ya que las condiciones quedaron fijadas en 2022 y, como cumple los requisitos jurídicos "o BNG apoiará o cambio solicitado, tendo en conta ademais que hai 10 postos de traballo que van ser subrogados".