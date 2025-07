A Xunta impulsa o comercio local cos premios en directo da campaña 'Merca no teu Comercio'

A Xunta de Galicia está a impulsar as compras no comercio local a través da campaña nomeada 'Merca no teu Comercio' que se leva a cabo en diferentes concellos galegos. Esta mañá, celebrouse o sorteo en directo no municipio de A Pobra do Caramiñal no que participou o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén. Un evento organizado neste concello e tamén no de Porto do Son.

As restantes accións da campaña continuarán desenvolvéndose ao longo das 4 provincias, de xeito quincenal e culminando tamén con sorteos ata o próximo 31 de outubro. Esta iniciativa enmárcase no convenio asinado entre a Xunta e a Federación Galega de Comercio co obxectivo de apoiar a innovación e a revitalización do sector.

Tarxetas prepago de 50 euros

Nesta ocasión, os consumidores rexistraron as súas compras na páxina web da campaña ou a través dos propios comerciantes, o que duplicou as opcións de participación e de acceder a unha das 20 tarxetas prepago de 50 euros sorteadas, canxeables ata o 31 de decembro de 2025 nos comercios locais. A maiores deste sorteo —e dos celebrados no municipio lucense de Taboada e no barrio do Couto, en Ourense—, o vindeiro venres 11 de xullo será o turno de coñecer aos premiados no concello pontevedrés de Mos.