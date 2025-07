Doce expertos pasan revista en Ribeira á loita integral contra a violencia de xénero

O alcalde de Ribeira, Luís Pérez, e o reitor da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas Heranz, inauguraron este mércores no auditorio local o curso especializado para a avaliación e intervención en violencia de xénero, no que doce expertos na materia analizarán ata este venres as ferramentas e estratexias para a identificación, prevención e tratamento da violencia de xénero en diferentes contextos.

O alcalde de Ribeira, cuarto pola esquerda, intervindo na inauguración do curso. / Cedida

Ao curso asisten un cento de persoas, a maioría profesionais dos distintos eidos implicados na loita contra a violencia de xénero.

O rexedor citou á filósofa, escritora e activista feminista francesa Simone de Beauvoir sinalando que «o feminismo é unha forma de vivir individualmente e de loitar colectivamente».

María Jesús Lorenzo, directora da citada universidade, puxo en valor a calidade do curso, «porque participan profesionais do Dereito Penal, a Psicoloxía Social, os corpos e forzas de seguridade do Estado, o Consello Xeral do Poder Xudicial, etc.».

O director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, dixo que «imos buscar as preguntas e respostas adecuadas» e destacou «a categoría dos expertos que nos van ilustrar sobre novos programas e recursos».