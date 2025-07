O PP ribeirense insiste na pouca 'dedicación' do goberno municipal coa celebración das festas do verán

O PP ribeirense insiste na “desvergoña” que mostran membros do goberno municipal en relación á consecución do permiso de Portos de Galicia para o montaxe das Festas do Verán. Comentan que "nun novo 'capítulo' protagonizado polo executivo local volve a quedar de manifesto a pouca atención que prestan a todo o que presentan, habendo 7 dedicacións exclusivas que poderían repasar a documentación entregada ante o ente autonómico”. Sen embargo, denuncian os populares, o equipo de goberno xa vai pola segunda empresa contratada para tal fin “co que iso supón ás arcas municipais”.

A voceira municipal critica fortemente que un tema que está “sobre a bucina”, tendo en conta que faltan 15 días para que comecen as celebracións, "non conte con dous concelleiros a lo menos dedicados en corpo e alma a que se plantexe unha solución inmediata". E sinalan que “estamos a falar dun tema que debe contar cun plan de seguridade exhaustivo para evitar riscos innecesarios”.

Sampedro defendeu a celeridade do ente autonómico neste tema, xa que "contesta de inmediato cada vez que recibe documentación por parte do Concello de Ribeira" e sinala ademáis que “non hai máis que ver que en canto foron capaces de solicitar o cambio de zonificacións, tal e como se quedara con Portos, o cambio fíxose practicamente no día”, exemplo da implicación que "están mostrando desde Portos para solucionar este problema e que as festas se celebren co maior dos éxitos e contando con todas as medidas de seguridade", sinalan.

Pouca organización

Dende o PP queren recordar que "a celebración das principais festas do verán son un feito que se repite ano a ano practicamente nas mesmas datas polo que a súa organización débese atopar dentro da previsión ordinaria das celebracións estivais". Un feito que, aseguran, non se tivo en conta por parte dos responsables municipais á hora de iniciar os preparativos dunha semana xa que "ademais de ser símbolo de celebración e tradición, se traduce nun evento importante para o tecido social, turístico e económico ribeirense", aseguran e indican que é "unha mostra máis de que neste goberno non hai ninguén ao volante”.

Caos circulatorio

Desde o grupo municipal, tamén quixeron denunciar o “cambalache” que se formou co tráfico no día de onte, no que en “outro episodio de descontrol e falta absoluta de previsión o executivo que dirixe Pérez Barral abriu o tráfico a rúa Miguel Rodríguez Bautista, no entorno do Centenario, sen rematar de sinalizar o que provocou un caos que causou gran malestar na veciñanza".

Os populares insisten na "pouca vontade de diálogo e o exceso de soberbia que caracteriza ao rexedor que goberna a base do ordeno e mando; pasando por alto as recomendacións da propia Policía Local que advertiu da problemática con anterioridade", din. E conclúen sinalando que "éncheselle a boca defendendo aos técnicos en outros casos, unha actitude que cada vez caracteriza máis ao primeiro edil".