Outes acollerá en agosto a primeira edición do Máster Nacional de Futbolín A Riola

O primeiro torneo do 'Máster Nacional de Futbolín', organizado pola asociación A Riola e en colaboración co Concello de Outes, presentou o seu cartel este pasado xoves. O evento desenvolverase no pavillón polideportivo municipal durante os días 1, 2 e 3 de agosto.

A localidade, ao longo das citadas tres xornadas, converterase no epicentro deste deporte tradicional a nivel nacional, xa que se agarda unha participación superior ás cen parellas.

Cartel do campionato / Cedida

O torneo, no que se repartirán uns 10.000 euros en premios entre os oito primeiros clasificados de cada categoría, distribuiráse en tres modalidades: parado, combinada e en movemento, tanto para a categoría masculina coma a feminina.

Previsión de futuro

Dende o Concello, e durante a presentación, incidiron na importancia deste Campionato, que nace coa idea de continuidade en vindeiras edicións.

Para máis información ou inscricións no Torneo as persoas interesadas poderán dirixirse ó teléfono 698159423 ou ben a través das redes sociais da Riola Futbolín. O prezo do rexistro será de 30€ por xogador e incluirá, ademáis, acampar de forma gratuíta.

Dende a organización quixeron agradecer tamén a axuda do Concello, e tamén das numerosas empresas e casas comerciais que colaboran co Torneo, xa que "sen a súa axuda sería imposible poder levalo adiante", explicaron.