Turistas de Suíza, Navarra, País Vasco, Andalucía e Aragón embárcanse nas rutas do mexillón da Pobra

Turistas procedentes de Navarra, País Vasco, Andalucía, Aragón e mesmo de Suíza estrearon as primeiras tres rutas do mexillón do Concello da Pobra. Esta nova actividade da Concellería de Turismo largou amarras esta semana esgotando todas as prazas dispoñibles.

A concelleira, Estefanía Ramos, celebra a "boa acollida desta proposta, coa que se busca pór en valor unha actividade económica esencial para o municipio e potenciar a nosa riqueza gastronómica, un dos nosos maiores atractivos".

As expedicións están divididas en dúas partes. Tomando como punto de partida o porto náutico, o barco, un antigo bateeiro rehabilitado, percorre toda a costa da Pobra, pasando por lugares como Niñeiriños ou a praia da Lombiña. Durante a travesía, os visitantes reciben as explicacións do guía especializado en turismo mariñeiro e veciño de Ribeira, Pablo Mariño Lustres. O experto relátalles aos visitantes como é o cultivo do mexillón desde o inicio ata que este molusco acada o tamaño necesario para a súa comercialización.

Turistas que embarcaron na Pobra para percorrer a ruta do mexillón / C. P.

A segunda parte consiste nunha degustación na que as persoas participantes teñen a oportunidade de probar o mexillón e viños con Indicación Xeográfica Protexida Terras de Barbanza e Iria.

As vindeiras saídas serán os días 17, 18, 24 e 25 de xullo. Haberá tamén viaxes en agosto (días 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29) e os días 6 e 7 de setembro. Levaranse a cabo ás 11.00, ás 13.00 e ás 17.00 horas en grupos reducidos e cunha duración de hora e media.

As persoas interesadas en anotarse nas distintas propostas poderán facelo na Casa Mariñeira (parque do Castelo) ou no correo turismo@apobra.gal. Así mesmo, poderán solicitar máis información nos teléfonos 671 090 262, no 687 482 835 ou no 981 843 280 (extensión 2035).