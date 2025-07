Novas propostas de rexeneración urbana no Barbanza

A Casa Ría da Fundación Ría abriu a exposición dos traballos realizados polo estudantado de cuarto curso de Arquitectura da UIC Barcelona School of Architecture, froito do acordo de colaboración entre a universidade e a fundación creada polo arquitecto David Chipperfield. O acto inaugural contou coa presenza dos alcaldes de Ribeira, Luís Pérez Barral, e do pobrense José Carlos Vidal, quen valorou positivamente a iniciativa.

Alcaldes, edís e membros da Fundación Ría e a UIC Barcelona na exposición / Adrián Capelo

No marco deste convenio, o alumnado desenvolveu proxectos piloto que propoñen estratexias sostibles para conectar o contorno construído coa natureza e a economía local da Mancomunidade de Barbanza Arousa.

Durante o curso, os estudantes visitaron a Casa Ría en Santiago de Compostela, asistiron a conferencias e participaron en obradoiros de traballo, culminando co deseño de propostas que buscan unha rexeneración urbana e territorial respectuosa coa identidade e as necesidades da comarca.

David Chipperfield, á dereita, no acto inaugural da exposición / Adrian Capelo

O alcalde Luís Pérez subliñou que «é unha honra ver como o noso territorio esperta interese en futuras xeracións de arquitectos que traballan desde a sensibilidade, o respecto polo medio ambiente e a vontade de mellorar a calidade de vida da veciñanza».

Proxectos coma estes, engadiu o rexedor ribeirense «demostran que a colaboración entre administracións, universidades e entidades como a Fundación RIA é positivo para avanzar cara un desenvolvemento máis sostible e pensado para as persoas».