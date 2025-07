Boiro supera a media galega de doazóns de sangue

A Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) está a desenvolver unha campaña especial para fomentar as doazóns durante o verán e a unidade móbil estará en Boiro os días 17, 18 e 19 de xullo. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro, Roberto Lojo, participaron esta mañá na presentación da campaña xunto con Marisa López, directora de ADOS.

O obxectivo desta campaña é fomentar a doazón de sangue durante os meses de verán, nos que é máis complexo manter estable a participación das persoas que doan sangue, e así acadar as 27.000 doazóns que precisan os centros sanitarios neste período para axudar ás persoas que o necesitan.

A unidade móbil estará situada en Boiro, na Praza de Galicia, o xoves 17 de xullo de 10.00 a 14.00 horas, o venres 18 de xullo de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas e o sábado 19 de 10.00 a 15.00 horas.

Boiro é un municipio moi activo en canto a doazóns de sangue. No ano 2024 doaron 1.389 persoas e a taxa foi de 73 doazóns por cada 1000 habitantes, a cifra máis alta da comarca e que supera en 34 puntos a media galega. Gracias á participación de todos os doantes o ano pasado puidéronse axudar a máis de 31.000 doentes nos hospitais galegos.

A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), dependente da Consellería da Sanidade, envía compoñentes sanguíneos as 24 horas do día a todos os hospitais de Galicia para atender a actividade asistencial e facer fronte ás urxencias. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns de sangue cada día e dez unidades móbiles percorren os concellos para atender as persoas que desexan realizar este acto altruísta.