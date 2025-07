Mar investirá 2,2 millóns para ampliar atracadas en Portosín

A Xunta de Galicia investirá 2,2 millóns de euros na mellora do abrigo do porto de Portosín (Porto do Son) e a ampliación de atracadas. Así o confirmou este martes a conselleira do Mar, Marta Villaverde, nunha visita ao peirao sonense na que estivo acompañada polo alalde de Porto do Son, Luis Oujo, e polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez.

A conselleira informou da sinatura do contrato coa empresa adxudicataria que acometerá as obras, consistentes na construción dun pantalán flotante de formigón para 17 embarcacións pesqueiras e a construción dun dique flotante para o seu abrigo. Lembrou que esta actuación «dá resposta ás necesidades do sector profesional dun porto de destacada importancia pesqueira como o de Portosín».

O novo pantalán situarase na zona da nave de redes e acollerá 13 embarcacións de artes menores e 4 de cerco. Para mellorar o acceso e manobra das embarcacións nesta nova instalación, o proxecto inclúe tamén unha dragaxe de máis de 400 metros cúbicos de rocha.

A conselleira indicou que os traballos contan cun prazo de execución de 9 meses e con esta actuación Portos de Galicia amplía a capacidade da dársena de Portosín, dando cabida ao conxunto da flota que conta con 60 embarcacións menores e de cerco.

Villaverde lembrou que «Portosín é un dos portos de cerco máis importantes de España e de Europa e que o investimento da Xunta de Galicia correspóndese coa relevancia da súa actividade». Así mesmo, incidiu en que coas obras mellóranse as condicións das embarcacións de artes menores e cerco e refórzase a seguridade do conxunto da frota amarrada nesta dársena a través dun novo dique de abrigo.

Luminarias LED

Portos iniciará tamén nos vindeiros días as obras de renovación da iluminación exterior do porto substituíndo as actuais luminarias por tecnoloxía LED con control telemátic