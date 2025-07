A Pobra invita a descubrir a ría de Arousa a bordo do veleiro ‘Mascato’

Descubrir e gozar da ría máis grande Galicia nun grupo reducido e a bordo dun veleiro. Esa é unha das propostas do Concello para vivir o verán na Pobra do Caramiñal. As saídas arrincarán este sábado, 19 de xullo, e levaranse a cabo de forma ininterrompida durante as fins de semana de xullo e agosto (ata o domingo 24). Trátase dunha actividade «consolidada xa dentro do programa da Concellería de Turismo e que conta sempre cunhas boas cifras de participación», afirmou a concelleira Estefanía Ramos.

Durante estas excursións, que teñen unha duración dunha hora e media, as persoas participantes teñen a oportunidade de viaxar no Mascato, un veleiro de 11 metros de eslora. Como apunta a edil, «falamos de viaxes case personalizadas ás que asisten un máximo de dez persoas para garantir que a experiencia sexa o máis individualizada posible».

As saídas están previstas para os sábados e domingos de xullo e agosto, ofrecéndose as seguintes quendas: ás 11.00, ás 13.00, ás 17.00 e ás 19.00 horas. As persoas interesadas en anotarse poderán facelo na Casa Mariñeira (parque do Castelo) ou no correo turismo@apobra.gal. Así mesmo, poderán solicitar máis información nos teléfonos 671 090 262, no 687 482 835 ou no 981 843 280 (extensión 2035).

Ademais o domingo haberá unha excursión a Sálvora en catamarán, no marco das viaxes ás Illas Atlánticas.