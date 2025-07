Unha persoa ferida nunha colisión de dos vehículos en Ribeira

Unha persoa resultou ferida e tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital do Barbanza a raíz dun accidente de tráfico no núcleo do Vilar, en Ribeira, no que se viron implicados dos vehículos.

A colisión tivo lugar no cruce do Vilar, na parroquia de Carreira, e ata o lugar foron mobilizados os bombeiros do parque provincial de Ribeira.

No operativo tambén colaboraron membros do GAEM de Ribeira, Policía Local e Garda Civil de Tráfico.